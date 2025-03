Sport Raul Florucz, convocat la naționala Austriei pentru play-off-ul Ligii Națiunilor







Atacantul austriac de origine română Raul Florucz, jucător la Olimpija Ljubljana în Slovenia, a fost convocat la naționala Austriei, viitoarea adversară a României în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, anunță Federația Austriacă de Fotbal (OeFB).

Raul Florucz, convocat la naționala Austriei

Austria va disputa un play-off pentru promovarea în elita Ligii Națiunilor, împotriva Serbiei, pe 20 martie la Viena și pe 23 martie la Belgrad. Florucz a marcat în acest sezon 15 goluri pentru Olimpija și a oferit 7 pase decisive.

El are deja trei selecții pentru naționala Under-19 a Austriei. Selecționerul Ralf Rangnick a lăudat performanțele jucătorului și a confirmat că decizia de a-l include în lot a fost una informată.

Mesajul lui Raul Florucz după convocarea la echipa națională a Austriei

Raul Florucz a postat un mesaj pe rețelele sale sociale, exprimându-și bucuria și recunoștința pentru oportunitatea de a reprezenta Austria la nivel internațional. „Acesta este un moment cu adevărat special pentru mine.

Austria este țara în care m-am născut, am crescut și am făcut primii pași în fotbal. Să fiu convocat la echipa națională a unei țări cu o asemenea tradiție în fotbal este o onoare imensă. Sunt recunoscător pentru această oportunitate și nerăbdător să dau tot ce am mai bun pentru echipă”, a scris Florucz.

În același timp, atacantul a subliniat respectul său profund față de moștenirea românească: „Port un respect profund pentru moștenirea mea românească. Rădăcinile mele, familia mea și cultura în care am crescut fac parte din identitatea mea, iar sprijinul pe care l-am primit atât din Austria, cât și din România de-a lungul carierei mele înseamnă enorm pentru mine.”

Raul Florucz, o alegere importantă între România și Austria

Raul Florucz a fost luat în calcul și de selecționerul Mircea Lucescu pentru a reprezenta naționala României, dar în cele din urmă a ales să joace pentru Austria.

Această decizie a fost una dificilă pentru atacantul de la Olimpija Ljubljana, care a recunoscut că are o legătură puternică cu ambele țări, dar a ales să joace pentru naționala care i-a oferit această oportunitate.

„Sunt recunoscător pentru sprijinul primit și pentru șansa de a juca pentru Austria. Acesta este un moment semnificativ în cariera mea”, a spus Florucz, subliniind importanța alegerii sale și impactul pe care aceasta îl va avea asupra viitorului său în fotbalul internațional.