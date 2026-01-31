Social

Răsfăț de weekend. Cum prepari acasă cea mai gustoasă șaorma de pui

Răsfăț de weekend. Cum prepari acasă cea mai gustoasă șaorma de puiȘaorma. Sursa foto: Pixabay
Șaorma este unul dintre cele mai iubite preparate, însă nu de puține ori aglomerația sau lipsa timpului ne fac să renunțăm la drumul până la fast-food. Vestea bună este că poți obține acasă o șaorma de pui gustoasă, echilibrată și foarte apropiată de cea cumpărată, fără efort și fără ingrediente complicate. Prepararea durează puțin, iar rezultatul este ideal pentru o cină de weekend sau un prânz rapid.

Rețetă simplă de șaorma Ingrediente simple, la îndemâna oricui

Pentru această rețetă nu ai nevoie de produse sofisticate, ci de ingrediente ușor de găsit, pe care probabil le ai deja în frigider.

Ingrediente pentru patru porții:

  • 2 piepți de pui
  • 3–4 cartofi potriviți pentru prăjit
  • varză albă proaspătă
  • 1 ceapă galbenă
  • 2–3 castraveți murați
  • 1 pahar mic de smântână slabă
  • 2 căței de usturoi
  • 2 linguri de ketchup
  • 4 lipii medii
  • sare și piper, după gust

Cum se prepară

Prepararea începe cu pieptul de pui, care se feliază și se gătește pe grătar sau într-o tigaie bine încinsă, fără prea mult ulei. După ce s-a rumenit, carnea se lasă câteva minute la odihnit, apoi se rupe în fâșii subțiri, pentru o textură specifică shaormei.

Cartofii se curăță, se taie sub formă de bastonașe și se prăjesc până devin aurii și crocanți. Între timp, varza se toacă fin, ceapa se feliază subțire, iar castraveții murați se taie mărunt, pentru a echilibra gustul final.

Cum pregătești sosul de usturoi pentru șaorma

Sosul de usturoi se obține amestecând smântâna cu usturoiul pisat, sare și piper. Acest sos va lega toate ingredientele și va oferi aroma clasică preparatului.

Lipia se încălzește ușor într-o tigaie, cât să devină elastică. Se unge cu sos de usturoi, apoi se adaugă carnea, cartofii prăjiți, ketchupul și legumele. Ordinea este importantă pentru ca shaorma să fie bine echilibrată și ușor de rulat.

După ce toate ingredientele sunt așezate, lipia se strânge ferm, astfel încât umplutura să nu iasă. Poate fi învelită în hârtie sau folie, exact ca la shaormerie.

08:59 - Răsfăț de weekend. Cum prepari acasă cea mai gustoasă șaorma de pui
