Rareș Bogdan, apel la unitate: Am intrat într-o nouă eră. Cine nu înțelege, dispare

Rareș Bogdan a subliniat, în timpul unui discurs susținut în plenul Parlamentului European, despre necesitatea urgentă de a reforma prioritățile Uniunii Europene.

Rareș Bogdan: Am intrat într-o nouă eră. Cine nu înțelege, dispare

La scurt timp după ce președintele Donald Trump a fost învestit la Casa Albă, Rareș Bogdan a vorbit despre necesitatea întăririi relației dintre Uniunea Europeană și Statele Unite pentru a aborda provocările globale.

„Trump a anunțat direct că susține în primul rând economia americană și că îi pasă de cheltuielile militare și că problema migrației, a climei sau a politicilor de gen rămân preocuparea sa.

Noi, europenii am uitat prea mult de locurile de muncă și problemele fermierilor în favoarea unui Green Deal plin de absurdități și a unui politically correctness dus la chestiuni inimaginabile”, a declarat Rareș Bogdan.

Să nu ne îndepărtăm de masa negocierilor

Europarlamentarul PNL face un apel la liderii UE îndemnându-i să nu părăsească masa negocierilor cu noua administrație de la casa Albă.

Rareș Bogdan mai subliniază că „am deschis granițele și oferim ajutoare sociale fără a mai lua în considerare competitivitatea, performanța și, mai ales, necesitățile europene. Mi-ar fi plăcut să aud fragmente din discursul de ieri din Capitoliu, atât de la Bruxelles, cât și de la Strasbourg, unde fermierii protestează sub amenințarea falimentului, iar industria auto se teme că dependența de gazul rusesc se transformă în dependența de litiul chinezesc”.

De asemenea, liberalul spune că trebuie să purtăm discuții „cu noua administrație pentru a elabora un plan și să rămânem la masa negocierilor până când Uniunea Europeană și Statele Unite vor înțelege că doar prin unitate pot face față amenințărilor din partea Rusiei și Chinei. Colaborarea dintre China și Rusia se manifestă pe multiple fronturi: economic, militar și în cadrul războiului hibrid”.

Rareș Bogdan, despre binomul UE-SUA

Rareș Bogdan a evidențiat importanța strategică a României în cadrul acestui parteneriat, încheind discursul său cu un mesaj simbolic: God bless America, Europa and ROMÂNIA!.

Europarlamentarul arată ce are în plus binomul UE-SUA, și anume, un buget mai consistent, resurse umane, tehnologie avansată și, nu în ultimul rând, o cultură și educație europeană deosebite. De asemenea, există un alt aspect important: România, o țară cu un potențial strategic semnificativ! Este profund creștină, dispune de resurse naturale considerabile și are o populație foarte inteligentă.

Dumnezeu să binecuvânteze America, Europa și ROMÂNIA, este mesajul transmis pe social media de către europarlamentarul Rareș Bogdan.