Rapper celebru, 14 ani de pușcărie pentru donații ilegale către Barack Obama

Pras Michel, fondator al trupei Fugees, a fost condamnat la 14 ani de închisoare în SUA pentru direcționarea ilegală a zeci de milioane de dolari din surse străine către campania lui Barack Obama din 2012. Procesul a inclus mărturii ale lui Leonardo DiCaprio și Jeff Sessions.

Prakazrel „Pras” Michel, rapperul în vârstă de 52 de ani cunoscut drept unul dintre membrii fondatori ai trupei Fugees, a fost condamnat la 14 ani de închisoare de un tribunal federal din Washington. Sentința vine după ce, în 2023, un juriu l-a găsit vinovat de zece capete de acuzare, printre care conspirație și activitatea ca agent nedeclarat al unui guvern străin.

Cazul împotriva lui Michel a atras atenția internațională încă de la început, iar în timpul procesului au depus mărturie actorul Leonardo DiCaprio și fostul procuror general al Statelor Unite, Jeff Sessions.

Judecătoarea Colleen Kollar-Kotelly a pronunțat pedeapsa fără ca artistul să dorească să facă declarații în fața instanței.

Departamentul Justiției a argumentat că severitatea faptelor ar fi justificat chiar o pedeapsă pe viață, susținând că Michel „a trădat țara pentru bani”. Procurorii au afirmat că acesta „a mințit fără remușcare și neîntrerupt pentru a-și duce la capăt schemele”, invocând amploarea contribuțiilor ilegale și încercările de obstrucționare a justiției.

„Sentința ar trebui să reflecte gravitatea și profunzimea infracțiunilor sale, indiferența față de riscurile pentru țară și magnitudinea lăcomiei sale”, au scris procurorii în documentele depuse în instanță.

Avocatul lui Michel, Peter Zeidenberg, a criticat decizia, afirmând că pedeapsa de 14 ani este „complet disproporționată în raport cu fapta”. El a precizat că artistul va contesta atât condamnarea, cât și sentința.

Apărarea a cerut o pedeapsă de trei ani, susținând că ideea unei condamnări pe viață ar fi „absurd de ridicată”, având în vedere că astfel de pedepse sunt asociate de obicei cu terorismul sau cartelurile de droguri. Într-unul dintre documentele depuse la dosar, avocații au scris că poziția guvernului „ar fi făcut până și pe Inspectorul Javert să se retragă”, referindu-se la personajul obsesiv din „Mizerabilii”. Ei au susținut că acest caz arată cum ghidurile de condamnare din SUA pot produce rezultate absurde.

Potrivit anchetei federale, Michel a primit peste 120 de milioane de dolari de la miliardarul malaezian Low Taek Jho, cunoscut și sub numele de Jho Low, implicat în scandalul internațional 1MDB. O parte din acești bani a fost direcționată ilegal către campania lui Barack Obama din 2012 prin intermediul unor „donatori-paravan”.

Procurorii au susținut că Michel nu s-a limitat la a transfera fondurile. El ar fi încercat să influențeze și o investigație a Departamentului de Justiție privind activitățile lui Jho Low, ar fi încercat să influențeze doi martori și ar fi mințit pe parcursul procesului.

Potrivit apărării, intenția lui Low nu ar fi fost obținerea de influență politică. „Motivația lui Low pentru a-i da lui Mr. Michel bani de donat nu a fost aceea de a obține un obiectiv politic. Low a vrut pur și simplu o fotografie cu el și președintele Obama”, au scris avocații lui Michel.

Low, unul dintre principalii finanțatori ai filmului „The Wolf of Wall Street”, este în prezent fugar și locuiește în China, dar își susține nevinovăția.

În august 2024, judecătorul a respins cererea lui Michel pentru un nou proces. Avocații săi afirmaseră că un program de inteligență artificială ar fi fost folosit greșit la pregătirea pledoariilor finale. Instanța a considerat însă că presupusele erori nu au afectat în mod fundamental corectitudinea procesului.

Această componentă a atras interes suplimentar deoarece reprezintă unul dintre primele cazuri în care instanțele americane au fost nevoite să analizeze utilizarea IA în apărarea penală.

Pras Michel, născut în Brooklyn din părinți imigranți din Haiti, a cunoscut faima internațională ca membru al trupei Fugees, alături de Lauryn Hill și Wyclef Jean. Grupul a câștigat două premii Grammy și a vândut zeci de milioane de albume, influențând generații întregi.

Cariera sa muzicală contrastează puternic cu amploarea cazului penal în care a fost condamnat. Direcționarea ilegală a banilor către o campanie prezidențială, implicarea într-o rețea globală de finanțare și tentativele de manipulare a sistemului judiciar american reprezintă una dintre cele mai complexe infracțiuni investigate în ultimul deceniu în zona finanțării politice din SUA.