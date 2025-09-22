Raluca Turcan cere „măsuri ferme” pentru urșii din localități. Solicitare directă către ministrul Mediului

Raluca Turcan, a cerut ministrului Mediului, Diana Buzoianu, „măsuri ferme” pentru urșii care ajung frecvent în comunități. „Nu m-am gândit niciodată că voi scrie acest mesaj, dar comunităţi locale întregi au ajuns la disperare. De aceea îi solicit public doamnei ministru al Mediului, Diana Buzoianu, să ia măsuri ferme”, și-a început mesajul pe Facebook președintele PNL Sibiu.

Raluca Turcan a transmis că, în ultimele săptămâni, a primit numeroase sesizări din judeţe precum Sibiu, Argeş, Braşov şi Prahova privind apariţia tot mai frecventă a urşilor în zonele locuite.

În opinia sa, politica Ministerului Mediului privind controlul acestei specii „nu dă niciun fel de rezultate”. Ea a subliniat că tot mai multe persoane sunt atacate, frecvenţa incidentelor creşte, iar pagubele suportate de statul român sunt „de ordinul milioanelor de euro”.

Autorităţile trebuie să îşi asume responsabilitatea acestei decizii (n. red. privind creşterea cotei), oricât de nepopulară este, să o explice corect şi coerent şi să o aplice”, afirmă Turcan.

Numărul urșilor protejați a crescut după 2016

Raluca Turcan subliniază că, în judeţul Sibiu, populaţia de urşi – specie strict protejată – a crescut semnificativ după 2016, anul în care a fost interzisă vânătoarea. Dacă în 2018 erau înregistrate 763 de exemplare, în 2025 numărul lor a ajuns la cel puţin 1.313, de peste trei ori mai mare decât nivelul optim estimat. Totodată, valoarea despăgubirilor acordate de stat doar în judeţul Sibiu a crescut de la an la an, depăşind aproape un milion de lei în 2023.

„Pagubele care nu fac obiectul despăgubirilor au crescut şi ele, inclusiv incidente stranii: urşi care au distrus maşini, stâne sau magazii. Pentru toate acestea, românii plătesc direct din buzunarele proprii. Numărul de întâlniri ale comisiilor de despăgubiri confirmă situaţia: în 2022 comisia s-a întrunit de 141 de ori, iar în 2025 deja de 200 de ori. Dacă nici aceste măsuri nu vor funcţiona, Ministerul Mediului trebuie să analizeze şi varianta reintroducerii vânătorii la urs. Este de datoria oamenilor politici să îşi asume măsuri curajoase pentru a proteja viaţa cetăţenilor. Chiar dacă ele se vor lovi de un val puternic de contestare publică, vor salva vieţile multor oameni din localităţile României”, mai spune Raluca Turcan.

Potrivit celor mai recente estimări ale autorităţilor, populaţia de urşi a crescut îngrijorător în ultimii ani, ajungând la un nivel cuprins între 8.000 şi 12.000 de exemplare. În fiecare an se înregistrează sute de apeluri la 112 privind apariţia urşilor în localităţi din judeţele de munte sau chiar din zone de deal, iar cazurile de atacuri asupra localnicilor sau turiştilor s-au înmulţit considerabil.

În iulie 2024 a fost aprobată o cotă de prevenţie pentru urşi de 426 de exemplare, destinată reducerii riscului de atacuri asupra oamenilor. Această cotă, mai mult decât dublă faţă de perioada anterioară, permite recoltarea exemplarelor de către vânători, sub supravegherea personalului tehnic de specialitate al administratorilor fondurilor cinegetice, în conformitate cu legea.

Obiectivul acestei cote de prevenţie este diminuarea numărului de incidente în care urşii atacă persoane sau provoacă pagube în gospodării. Prin eliminarea exemplarelor problematice, autorităţile încearcă să ţină sub control situaţiile în care animalele devin periculoase. La aceasta se adaugă şi cota de intervenţie, stabilită la 55 de exemplare. Conform legislaţiei, cota de prevenţie este reglementată la nivel naţional şi poate fi repartizată pe diverse fonduri de vânătoare.