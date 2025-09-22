Urși pe străzile localităților din România. A fost emis RO-Alert

În noaptea de duminică spre luni, locuitorii a două localităţi din judeţul Dâmbovița au primit avertizări privind prezenţa unor urşi în zonă. „Noaptea trecută, în jurul orei 23:08 a fost semnalată prezenţa unui animal sălbatic (urs) în localitatea Berevoieşti”, a transmis, luni dimineaţă, ISU Dâmboviţa.

„La faţa locului au intervenit un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa şi un echipaj SMURD din cadrul Gărzii de Intervenţie Fieni”, se mai arată în mesajul celor de la ISU Dâmboviţa.

Conform sursei citate, în jurul orei 02:30 a fost raportată apariţia unui urs în localitatea Moţăieni. La intervenţie au fost mobilizate un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa şi un echipaj SMURD din cadrul Detaşamentului de Pompieri Pucioasa.

„În ambele cazuri, pentru informarea şi protecţia populaţiei din zonă a fost transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-Alert”, mai este precizat în mesajul ISU Dâmbovița.

Urşii apar tot mai des în localităţi din diferite judeţe, ceea ce determină autorităţile să adopte măsuri de protecţie. Duminică, Prefectura Dolj a decis înfiinţarea unui grup de lucru operativ, alcătuit din reprezentanţi ai mai multor instituţii, după ce un urs a fost observat în comuna Podari. Prefectul judeţului Dolj, Dan Diaconu, a solicitat tuturor instituţiilor să fie pregătite permanent pentru intervenţii.

La sfârşitul lunii august, un motociclist de 73 de ani a fost atacat de un urs pe Transfăgărăşan, în zona Valea lui Stan. Incidentul s-a produs în momentul în care acesta staţiona în coloană din cauza traficului intens, iar animalul l-a muşcat de gamba piciorului drept.

În urma incidentului, poliţiştii Secţiei Rurale Albeştii de Argeş au fost sesizaţi cu privire la cazul în care un motociclist, cetăţean străin, a fost rănit de un urs pe DN 7C – Transfăgărăşan, pe raza comunei Arefu, în zona Valea lui Stan.

La faţa locului a intervenit un echipaj medical care i-a acordat îngrijiri bărbatului. Acesta a fost diagnosticat cu o plagă superficială la piciorul drept, însă a refuzat transportul la spital.