Raluca Turcan avertizează că salarizarea din sistemul public a devenit „o bombă cu ceas”

Raluca Turcan susține că salarizarea din sistemul public este profund dezechilibrată, iar sporurile au ajuns să distorsioneze grila de venituri. Fostul ministru al Muncii cere urgent o nouă lege a salarizării.

Fostul ministru al Muncii, Raluca Turcan, afirmă că sistemul public de salarizare a ajuns într-un punct critic. În opinia sa, grila salarială este complet denaturată de numeroase sporuri acordate discreționar, care au transformat ierarhiile profesionale și au generat diferențe majore între angajați.

„Salarizarea în sistemul public este marcată de profunde inechități. Foarte multe salarii de pe grilă au fost transformate prin politici de sporuri în venituri care nu mai păstrează echitatea necesară”, a declarat Turcan la emisiunea Insider Politic.

Ea spune că rolul sporurilor a fost deturnat. În loc să fie un instrument pentru situații excepționale sau performanțe speciale, au ajuns un mecanism mascat de creștere salarială.

„În mod normal, sporurile nu trebuie să fie artificii pentru majorări salariale. Sporurile ar trebui acordate pentru condiții excepționale și să nu depășească un anumit plafon. Când ai sporuri și de 80% din salariu, e clar că acolo au fost artificii și au denaturat grila”, a completat deputatul PNL.

Fostul ministru a oferit și o situație concretă, pentru a ilustra dezechilibrele din sectorul public.

Potrivit ei, instituțiile de spectacole au grile salariale semnificativ mai mari decât muzeele și bibliotecile. Diferența nu este justificată, spune Turcan, mai ales în cazul profesioniștilor dedicați actului cultural.

„Acest lucru creează o nemulțumire permanentă în domeniu. Soluția este reașezarea salariilor pe grila de salarizare, astfel încât toată lumea să fie evaluată prin același sistem și prin performanță”, a precizat ea.

Raluca Turcan avertizează că amânarea reformei a generat un efect periculos. Majorările salariale au fost operate adesea în funcție de presiunile unor categorii profesionale, nu în funcție de criterii corecte.

„Se operează majorări în funcție de cât de tare ajunge cuțitul la os pentru anumite categorii. Dacă majorările sunt făcute pe salarii care cresc fără echitate, efortul financiar devine mai mare, iar nemulțumirile vor crește. Poți chiar ajunge în situația să reduci din venituri, în funcție de capacitatea bugetară”, a spus Turcan.

Deputatul PNL afirmă că este nevoie de o lege modernizată a salarizării în sistemul bugetar, care să elimine discrepanțele create în ultimii ani.

„Este nevoie urgentă de o lege a salarizării. Veniturile trebuie să fie pe o grilă actualizată, nu unii cu salarii la nivelul anului 2022 și alții cu majorări continue, doar pentru că au o forță de negociere mai mare”, a subliniat Turcan.

Ea a comparat situația cu reforma pensiilor, care a fost întârziată, ceea ce a generat costuri suplimentare masive.

„Reforma pensiilor nu s-a făcut în 2023 și a fost amânată. Când s-au recalculat în 2024, efortul bugetar a fost cu 25 de miliarde mai mare. Așa se întâmplă când întârzii reforme esențiale”, a spus aceasta.