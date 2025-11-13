Bolojan: Plătim azi efectele unor decizii greșite din anii trecuți

Premierul Ilie Bolojan spune că România plătește azi greșelile administrative ale ultimilor ani. Premierul a explicat cum vrea să combată evaziunea fiscală și corupția prin digitalizarea ANAF și reforme structurale.

Într-un interviu acordat Euronews România, premierul Ilie Bolojan a afirmat că România continuă să sufere din cauza unui sistem public greoi și fragmentat. Una dintre cele mai mari probleme este necolectarea TVA, unde țara noastră se menține la coada Uniunii Europene.

Întrebat de moderatoarea emisiunii de ce România nu reușește să își eficientizeze colectarea, Bolojan a spus că problema nu este lipsa legilor, ci felul în care sunt aplicate.

„Plătim azi efectele unor decizii greșite din anii trecuți. Nu lipsa de legi este problema, ci faptul că instituțiile nu colaborează și se lucrează fără viziune”, a declarat premierul.

Pentru a exemplifica disfuncționalitățile din sistemul public, Ilie Bolojan a descris situația din multe reședințe de județ, unde funcționează patru dispecerate diferite – unul pentru Poliția Națională, unul pentru Jandarmerie, unul pentru Poliția Locală și altul pentru camerele de supraveghere.

„Avem patru dispecerate în același oraș. Oamenii nu colaborează. Când se întâmplă ceva, fug toți de răspundere. Doar într-un singur dispecerat există camerele de supraveghere, dar el nu se ocupă de toate infracțiunile”, a spus Bolojan.

Premierul a criticat lipsa de cooperare între instituții, explicând că în loc ca echipele să fie unite, fiecare lucrează izolat. „Dacă se întâmplă ceva grav, fug de răspundere, iar dacă se întâmplă ceva bun, toți se înghesuie în poză”, a adăugat el.

Premierul susține că singura soluție reală pentru combaterea evaziunii fiscale și corupției este digitalizarea masivă a administrației publice.

„Digitalizarea nu este doar mai eficientă decât omul, dar îți arată exact unde sunt problemele. Când analizele sunt făcute manual, riscul de corupție e foarte mare. Nu există evaziune fiscală în stil mare fără protecție în sistem”, a declarat Bolojan.

El a subliniat că reforma digitală pe care o pregătește Guvernul va avea două direcții principale: implementarea unor sisteme naționale de digitalizare și integrarea acestora într-o arhitectură comună, pentru a elimina „insulele informatice” din fiecare instituție.

Premierul a confirmat și faptul că unii inspectori ANAF preferă să controleze firmele mici, pentru că este mai simplu și mai puțin riscant. Această realitate a fost recunoscută recent și de conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

„Controlul la firme mici este mai simplu. În timp ce marea evaziune fiscală este acolo unde sunt oameni cu ‘academii de evaziune’. Ei nu trebuie să meargă la firmele mici, ci acolo unde datele arată probleme”, a spus Ilie Bolojan.

El a explicat că, odată cu digitalizarea ANAF, se va construi o „hartă a riscului fiscal”, un sistem prin care inspecțiile vor fi direcționate automat către contribuabilii cu risc ridicat, nu aleatoriu sau pe criterii subiective.

Pe lângă reformele fiscale și digitale, Bolojan a vorbit și despre necesitatea reformării administrației centrale și locale. El a subliniat că actuala structură a statului este ineficientă și încurajează incompetența și iresponsabilitatea.

„Oamenii care vor să facă lucruri bune există. Trebuie doar să le dăm instrumentele corecte”, a afirmat premierul.

În ceea ce privește testele poligraf pentru funcționarii publici, Bolojan a menționat că acestea nu au fost acceptate de Curtea Constituțională, dar alte măsuri anticorupție vor fi implementate în continuare.

Premierul a confirmat că Guvernul va finaliza în curând un nou pachet fiscal, parte a strategiei de reformare a sistemului de colectare și reducere a deficitului bugetar.

Reforma anunțată include regândirea sistemului de inspecții fiscale, eliminarea tratamentului preferențial pentru marii evazioniști și creșterea gradului de colectare prin instrumente digitale. Bolojan a spus clar că „statul trebuie să devină partenerul celor corecți și coșmarul celor care fraudează bugetul”.