ANAF lansează „Ana”, primul chatbot al instituției. „Va fi surpriza în viitorul apropiat”

ANAF face un pas important în procesul de digitalizare. În curând, contribuabilii vor putea discuta direct cu un chatbot inteligent, botezat „Ana”, care va răspunde automat la întrebări despre taxe, impozite și proceduri fiscale. Anunțul a fost făcut de Doru Dudaș, președintele Comitetului Fiscal al Camerei Consultanților Fiscali, în cadrul Summitului de Fiscalitate și Tehnologie organizat de CCF, eveniment la care au participat și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, precum și președintele ANAF, Adrian Nica.

De mai bine de trei ani, ANAF lucrează la proiectul chatbot-ului, integrat în programele de digitalizare prevăzute în PNRR. Potrivit lui Doru Dudaș, sistemul este aproape gata de lansare.

„Eu pot să vă spun, colegii, testează încă, dar Ana va fi surpriza ANAF-ului în viitorul apropiat și va reprezenta de fapt o valorificare în această zonă de asistență a inteligenței artificiale. Așteptăm finalizarea testelor și implementarea acestui sistem. Va fi un semn, într-adevăr, de valorificare a inteligenței artificiale, pentru că agenția fiscală nu poate rămâne pe loc, pentru că dacă rămâne pe loc, va avea de pierdut”, a declarat Dudaș în cadrul evenimentului.

Oficialul, fost vicepreședinte ANAF și director general în Ministerul Finanțelor, a subliniat că proiectul are scopul de a moderniza interacțiunea dintre instituție și contribuabili, eliminând birocrația și timpii pierduți la ghișeu.

În același context, Rodica Duță, director general adjunct în cadrul Direcției de Asistență Contribuabili ANAF, a explicat că chatbot-ul face parte dintr-un plan amplu de transformare digitală.

„Mai avem un proiect în dezvoltare, acesta, care face parte tot din PNRR, va introduce o interacțiune digitală a administrației fiscale cu contribuabilul, în sensul că atunci când contribuabilul este angrenat în diverse proceduri cu administrația fiscală, poate fi utilizată această interacțiune video ca să eliminăm deplasarea la organul fiscal”, a precizat aceasta.

Sistemul va permite, pe lângă răspunsurile automate, și comunicarea audio-video cu funcționarii ANAF, astfel încât contribuabilii să poată rezolva problemele fiscale fără a mai merge fizic la sediile instituției.

Conform documentației tehnice, „Ana” este un program software conceput să înțeleagă întrebările adresate de contribuabili și să ofere răspunsuri automate, simulând o conversație reală. Scopul este acela de a sprijini persoanele fizice și juridice în îndeplinirea obligațiilor fiscale sau în accesarea drepturilor aferente.

Chatbot-ul va reduce încărcarea centrelor de asistență ale ANAF și va contribui la creșterea gradului de conformare fiscală.

„Tendința de modernizare a serviciilor fiscale cu ajutorul aplicațiilor informatice, prin integrarea de soluții digitale bazate pe streaming video, va conduce la creșterea și implicit, la accelerarea operațiunilor de schimb de informații în relația cu contribuabilii. Interacțiunea video se utilizează în prezent în vederea înregistrării de către persoanele fizice în cadrul serviciului Spațiul Privat Virtual, disponibil pe portalul ANAF. ANAF vizează extinderea comunicării prin mijloace video și în alte zone de interacțiune cu contribuabilii, cum ar fi discuții, audieri, întâlniri ale contribuabililor cu structurile de control. ANAF urmărește migrarea pas-cu-pas a celei mai mari părți a contactelor cu contribuabilii către servicii electronice, urmând a se oferi un spectru complet de astfel de servicii, aceasta fiind o tendință la nivel global în ceea ce privește canalele de livrare a serviciilor”, se arată în comunicatul instituției.

Proiectul „Ana” face parte dintr-un plan mai amplu de digitalizare a administrației fiscale, care include implementarea unei platforme de comunicare audio-video și integrarea cu Spațiul Privat Virtual și portalul ANAF.

„Utilizarea mediului electronic reprezintă o oportunitate pentru agenție și pentru contribuabili de a aloca și gestiona în mod eficient resursele materiale, financiare și de timp. Prin furnizarea produselor și prestarea serviciilor asociate solicitate se urmărește: implementarea sistemului informatic de tip agent conversațional chatbot și integrarea acestuia cu portalul internet al ANAF și cu serviciul Spațiul Privat Virtual, cu Contact center și alte canale disponibile; implementarea platformei de comunicare audio-video, în vederea îmbunătățirii interacțiunii dintre contribuabili și ANAF, platforma urmând a fi conectată cu portalul internet al ANAF și cu serviciul Spațiul Privat Virtual. Obiectivul general urmărit este acela de a oferi servicii noi contribuabililor, circa 5,5 milioane de persoane fizice și societăți comerciale, care să faciliteze interacțiunea acestora cu ANAF și să eficientizeze resursele alocate de ambele părți”, se menționează în documentul oficial.

Prin lansarea chatbot-ului „Ana”, ANAF își propune să transforme modul în care comunică cu contribuabilii, oferind o experiență digitală modernă, rapidă și accesibilă.