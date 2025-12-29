Raluca Turcan atacă CCR: Nu mai poate fi o piață de negocieri

Deputatul PNL Raluca Turcan a declarat, luni, că intenționează să propună o reformă amplă a legii de funcționare a Curții Constituționale, ca urmare a comportamentului „sfidător” al patru judecători ai instituției.

Printre măsurile avansate de Turcan se numără introducerea de sancțiuni pentru boicotarea deciziilor și posibilitatea revocării din funcție a judecătorilor care încalcă flagrant Constituția.

„Modul în care 4 judecători CCR sfidează o țară întreagă mă determină să inițiez o amplă modificare a legii de funcționare a CCR”, a scris Turcan pe pagina sa de Facebook.

„CCR nu poate fi o arenă de negociere”

Raluca Turcan a detaliat principalele direcții ale proiectului său. Aceasta consideră că CCR nu poate fi o arenă de negociere ca la piață și că trebuie luate măsuri.

„Sancțiuni pentru boicotarea nejustificată a adoptării unor decizii. CCR nu poate fi o arenă de negociere ca la piață! Dreptul și principiile trebuie să primeze! Recuzarea de drept, atunci când un judecător se află în conflict de interese cu o cauză judecată. Posibilitatea revocării de către Parlament a judecătorilor care încalcă flagrant Constituția”.

Turcan a precizat că proiectul de lege va fi lansat în dezbatere publică în curând, urmând să includă și alte modificări menite să întărească responsabilitatea judecătorilor CCR.

Situația de la Curtea Constituțională rămâne tensionată. Președintele CCR, Simina Tănăsescu, a anunțat că nici luni nu a fost întrunit cvorumul necesar pentru luarea unei decizii privind sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) referitoare la Legea pensiilor magistraților.

Următorul termen a fost stabilit pentru vineri, 16 ianuarie, ora 10.00, acesta fiind a treia amânare a dezbaterilor pe tema modificării condițiilor de pensionare pentru magistrați.

Ședința CCR a fost amânată, din nou, pentru că patru judecători au refuzat să participe. Raluca Turcan consideră că lipsa celor patru judecători nu a fost o coincidență.