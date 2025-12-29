Politica

Raluca Turcan atacă CCR: Nu mai poate fi o piață de negocieri

Comentează știrea
Raluca Turcan atacă CCR: Nu mai poate fi o piață de negocieriRaluca Turcan. Sursa Foto: Twitter/X
Din cuprinsul articolului

Deputatul PNL Raluca Turcan a declarat, luni, că intenționează să propună o reformă amplă a legii de funcționare a Curții Constituționale, ca urmare a comportamentului „sfidător” al patru judecători ai instituției.

Raluca Turcan atacă CCR

Printre măsurile avansate de Turcan se numără introducerea de sancțiuni pentru boicotarea deciziilor și posibilitatea revocării din funcție a judecătorilor care încalcă flagrant Constituția.

„Modul în care 4 judecători CCR sfidează o țară întreagă mă determină să inițiez o amplă modificare a legii de funcționare a CCR”, a scris Turcan pe pagina sa de Facebook.

„CCR nu poate fi o arenă de negociere”

Raluca Turcan a detaliat principalele direcții ale proiectului său. Aceasta consideră că CCR nu poate fi o arenă de negociere ca la piață și că trebuie luate măsuri.

Florin Călinescu, atac la adresa Guvernului. Actorul îi îndeamnă pe români să nu achite impozitele majorate
Florin Călinescu, atac la adresa Guvernului. Actorul îi îndeamnă pe români să nu achite impozitele majorate
Ucraina, acuzată că a atacat cu drone reședința lui Putin. Rusia își reevaluează poziția în discuțiile de pace
Ucraina, acuzată că a atacat cu drone reședința lui Putin. Rusia își reevaluează poziția în discuțiile de pace

„Sancțiuni pentru boicotarea nejustificată a adoptării unor decizii. CCR nu poate fi o arenă de negociere ca la piață! Dreptul și principiile trebuie să primeze! Recuzarea de drept, atunci când un judecător se află în conflict de interese cu o cauză judecată. Posibilitatea revocării de către Parlament a judecătorilor care încalcă flagrant Constituția”.

CCR

CCR. Sursa: Inquam Photos/Octavian Ganea

Situția de la CCR rămâne tensionată

Turcan a precizat că proiectul de lege va fi lansat în dezbatere publică în curând, urmând să includă și alte modificări menite să întărească responsabilitatea judecătorilor CCR.

Situația de la Curtea Constituțională rămâne tensionată. Președintele CCR, Simina Tănăsescu, a anunțat că nici luni nu a fost întrunit cvorumul necesar pentru luarea unei decizii privind sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) referitoare la Legea pensiilor magistraților.

Următorul termen a fost stabilit pentru vineri, 16 ianuarie, ora 10.00, acesta fiind a treia amânare a dezbaterilor pe tema modificării condițiilor de pensionare pentru magistrați.

Ședința CCR a fost amânată, din nou, pentru că patru judecători au refuzat să participe. Raluca Turcan consideră că lipsa celor patru judecători nu a fost o coincidență.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:20 - Bibliotecile comunale, pe cale de dispariție. Câte mai există în țară
19:12 - Raluca Turcan atacă CCR: Nu mai poate fi o piață de negocieri
19:03 - Cutremur devastator în Peru. Cel puțin 25 de oameni au fost răniți
18:53 - Marea finală Casa Iubirii se apropie. Când va avea loc
18:44 - Gigi Becali, acuzat de un călugăr de la Mănăstirea Cernica. Regulile încălcate de finanțatorul echipei FCSB
18:33 - Internetul ascunde un cost invizibil. Poluarea ascunsă a vieții digitale

HAI România!

Ion Cristoiu aruncă bomba: „Decembrie '89 a fost un talmeș-balmeș bine regizat”
Ion Cristoiu aruncă bomba: „Decembrie '89 a fost un talmeș-balmeș bine regizat”
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii

Proiecte speciale