Politica Radu Ștefan Oprea acuză o avalanșă de CV-uri depuse de USR la Ministerul Economiei







Radu Ștefan Oprea, fost ministru al Economiei, acuză că membri ai USR că ar fi depus aproximativ 1.000 de candidaturi pentru posturi la stat, dintre care 600 se află deja la Ministerul Economiei. Șeful Cancelariei prim-ministrului mai susține că „spiritul legii este ca politicul să nu mai poată interveni abrupt în procesul de selecție sau în activitatea decizională de zi cu zi a unei companii”.

Stefan Radu Oprea afirmă în comentariu său: „România are o problemă: cele 1000 de CV-uri de la USR. 600 sunt deja la Ministerul Economiei, așa că pot înțelege presiunea de pe umerii conducerii ministerului care trebuie să-și încalce toate „principiile” clamate până acum și să satisfacă mulțimea usr-istă avidă de funcții”.

Șeful Cancelariei prim-ministrului a mai subliniat că legea urmărește să elimine intervențiile politice directe și bruște în procesul de selecție și în deciziile operaționale zilnice ale companiilor. Potrivit acestuia, principiile guvernanței corporative prevăd ca firmele de stat să funcționeze pe piață în mod similar cu entitățile private, respectând normele OCDE.

Stefan Radu Oprea mai arată că ministrul USR pare deranjat de prevederile legale care interzic politizarea și numirile arbitrare în conducerea companiilor de stat, chiar și atunci când acestea sunt făcute de un reprezentant politic, cum este cazul ministrului de resort. Cu toate acestea, rămâne clar faptul că în aceste poziții trebuie să fie desemnați cei mai competenți manageri ai țării, preferabil cu susținerea USR, proces care, potrivit declarațiilor lui Ștefan Radu Oprea, a fost deja demarat.

„Ori tocmai acest lucru îl deranjează astăzi pe ministrul usr-ist, că litera legii interzice politizarea și numirea la bunul plac al unui decident politic, fie el și ministrul de resort, a conducerilor companiilor. Dar misiunea rămâne misiune, trebuie numiți în funcții cei mai buni managerii ai țării, cei cu „diplomă” de la USR. Acest lucru de altfel a început”, a punctat Stefan Radu Oprea

Șeful Cancelariei prim-ministrului a criticat ferm poziția USR privind adoptarea unei legi esențiale, subliniind că partidul pare să ignore faptul că acest obiectiv este deja inclus în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și că România a primit aprobarea Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în domeniul guvernanței corporative.

„Există documentat tot acest dialog, cu toți pașii prin care s-a născut AMEPIP și Legea. Documentele pot fi puse la dispoziția celor interesați de adevăr și de buna guvernare a României. Însă tare mi-e teamă că nu acesta este interesul ministrului USR”, a concluzionat șeful Cancelariei prim-ministrului în postarea de pe social media.