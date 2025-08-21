Politica Ilie Bolojan: Aderarea la OCDE în 2026 rămâne o prioritate strategică







Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a condus joi lucrările Comitetului Național pentru Aderarea României la OCDE, structură ce reunește reprezentanți ai ministerelor, instituțiilor și autorităților publice responsabile de derularea procesului de integrare. Potrivit unui comunicat al Guvernului, accentul s-a pus pe accelerarea adoptării modificărilor.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că aderarea României la OCDE nu reprezintă doar un obiectiv de politică externă, ci și o șansă concretă pentru reforme bazate pe cele mai bune practici și standarde internaționale.

„Aderarea la OCDE în 2026 rămâne o prioritate strategică. Nu este doar un obiectiv de politică externă, ci și o reală șansă pentru reforme, bazate pe cele mai bune practici și standarde internaționale”, a transmis Ilie Bolojan.

Declarația a fost făcută în cadrul reuniunii Comitetului Național pentru Aderarea României la OCDE, desfășurată la București, unde au fost analizate principalele evoluții ale procesului și stabilite prioritățile pentru perioada următoare.

Premierul Ilie Bolojan a prezidat reuniunea Comitetului Național pentru Aderarea României la OCDE, organism din care fac parte reprezentanți ai ministerelor, instituțiilor și autorităților publice implicate în proces. În deschiderea întâlnirii, acesta a evidențiat importanța menținerii eforturilor instituționale susținute, subliniind traiectoria pozitivă a procesului de aderare.

Bolojan a pus accentul pe accelerarea adoptării modificărilor normative necesare implementării recomandărilor esențiale ale OCDE. Totodată, a reliefat importanța întăririi coordonării interinstituționale și a pregătirii temeinice pentru evaluările de aderare programate în perioada următoare.

În cadrul reuniunii, au fost trecute în revistă principalele recomandări pe care România trebuie să le implementeze pentru a avansa în proces. Guvernul a precizat că rapoartele elaborate de OCDE nu se rezumă la o analiză a politicilor publice, ci oferă soluții concrete pentru îmbunătățirea acestora. Premierul a încurajat instituțiile implicate să utilizeze aceste recomandări în elaborarea programelor proprii de politici publice.

România a devenit stat candidat la OCDE în ianuarie 2022 și a primit Foaia de parcurs în iunie același an. Documentul stabilește termenii, condițiile și etapele procesului de aderare.

În prezent, țara noastră se află în etapa de evaluare tehnică, realizată de Comitetele incluse în Foaia de parcurs. Acestea analizează implementarea recomandărilor prioritare și monitorizează modul în care România susține evaluările sectoriale.