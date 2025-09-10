Social Radu Marinescu explică rolul ONRC după scandalul firmelor fantomă







Radu Marinescu, ministrul Justiției, susține că Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), aflat în subordinea ministerului său, nu are competențe de investigație în cazul firmelor fantomă. „Nu se pune problema să desființăm cu ușurință instituții”, a afirmat acesta la Digi24, subliniind că responsabilitatea anchetelor revine poliției și procuraturii.

Declarațiile vin după o investigație Recorder care a arătat cum o societate înregistrată fictiv, cu sedii declarate inclusiv într-o toaletă publică din București, a raportat venituri de peste 3,6 miliarde de lei și a fost validată de ANAF.

Întrebat despre o posibilă desființare a ONRC, idee vehiculată de Kelemen Hunor, Marinescu a respins varianta.

„Nu se pune problema să desființăm cu ușurință instituții. Este întotdeauna necesar să luăm măsuri pentru a corecta greșelile care intervin în activitatea lor. Imediat ce am aflat despre această situație, am solicitat explicații conducerii ONRC și recent am avut și o întâlnire cu domnul ministru de Finanțe pentru ca împreună, într-o formulă de lucru, să aducem acele modificări necesare pentru legislație, ca să facem instituțiile, atât a noastră cât și ONRC, mai pregătite să lupte cu astfel de fenomene de infracționalitate.”

Marinescu a subliniat că Registrul Comerțului este doar o instituție de evidență, care funcționează pe baza documentelor depuse:

„ONRC este o instituție de tip registru și verificările se fac pe bază documentară, adică pe baza acelor elemente care sunt prezentate de către cei care le depun la Oficiul Registrului Comerțului. Funcționarii de la Registrul Comerțului nu fac verificări în teren și nu au capacitatea organelor de urmărire penală de a depista eventuale situații de fals.”

Ministrul a explicat și modul în care instituția acționează când există suspiciuni: „Imediat ce s-a sesizat către ONRC faptul că o firmă este furată, conducerea instituției a informat organele de urmărire penală, adică a transmis la instituția din statul român care este competentă să descopere infracțiunile. ONRC face verificări în limitele sale de competență. Când se realizează o înregistrare, se face pe baza anumitor documente, care pot să aibă caracter notarial, care nu pot fi verificate pentru elemente de atestare nereală decât de organele de urmărire penală. Pentru că așa este legea.”

Oficialul a afirmat că prioritatea este întărirea reacției instituționale și cooperarea mai strânsă între autorități. „Ce dorim să facem în continuare este însă să întărim capacitatea de reacție instituțională sau pluri-instituțională a statului român. Adică, atunci când o firmă se înregistrează, ONRC-ul să își facă datoria sa. Dar să fie interconectare și cu ANAF și cu alte instituții, ca răspunsul statului român să fie mai prompt”, a explicat Marinescu.