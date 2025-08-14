Monden Radu Herjeu relatează un incident cu un șofer de taxi: Opresc și cobori dacă nu-ți convine!







Fostul membru CNA, jurnalistul TV Radu Herjeu a povestit pe rețelele sociale o cursă „halucinantă” cu un șofer de la o companie de ride-sharring în București. Acuzându-l pe acesta de condus imprudent, folosirea telefonului în timpul mersului și comportament agresiv verbal. Un comportament deloc misterios în zilele noastre

Potrivit relatării, cursa a început cu încadrări greșite pe benzi și blocarea sensului giratoriu la Piața Aviatorilor. Herjeu susține că șoferul a purtat două convorbiri telefonice fără hands-free, pierzând mai multe semafoare pe traseu. Când pasagerul i-a spus „vă rog, dacă se poate, mă cam grăbesc”, ar fi urmat replica: „Opresc și cobori dacă nu-ți convine!”

Incidentul ar fi escaladat pe Podul Basarab, unde, potrivit lui Herjeu, șoferul a frânat „în mijlocul podului”, amenințând că îl coboară acolo. Ulterior, ar fi accelerat și ar fi pus „două frâne bruște”, întrebând sarcastic: „așa era mai bine?”. Pe tot parcursul ultimei părți a cursei, conducătorul auto ar fi continuat cu afirmații jignitoare la adresa clientului, susținând că „nu stă în banii de la Bolt” și că „clientul nostru nu e stăpânul nostru, e sclavul nostru”.

Radu Herjeu: “La un moment dat începe să vorbească la telefon (fără handsfree, evident) fără să aibă minima decență să mă întrebe dacă nu mă deranjează. După prima convorbire urmează o a doua. Și, preocupat de discuții, pierde câteva stopuri pe parcurs. Nu zic nimic. La al 3-lea, care se făcea roșu în timp ce el uitase să plece de pe loc, atent la importanta convorbire, i-am spus pe un ton fără iz de agresivitate: vă rog, dacă se poate, mă cam grăbesc!

Și urmează circul. ”Opresc și cobori dacă nu-ți convine!” Aș fi crezut că glumește, dar... Că ce problemă am, ce dacă vorbește la telefon, eu n-am vorbit? Whaaaat! Eu plătesc! Și nu conduc! Eu nu trebuie să-mi duc clientul rapid și în siguranță unde are treabă! Că să nu-i dau eu lecții de șofat. Apoi, pentru că eu insistam să-i spun că nu e normal cum se comportă, a frânat în mijlocul podului Basarab, unde nu există trotuar, nimic, să mă dau joc, că n-are nevoie de banii mei! Și n-am decât să-i fac reclamație, îl doare undeva!”

Relatarea lui Radu Herjeu este însoțită de detalii de traseu și de citate directe din dialogul cu șoferul. Nu sunt menționate data exactă a cursei, numele conducătorului auto sau numărul de înmatriculare. Până la această oră, nu există un punct de vedere public al platformei de ride-sharing menționate în legătură cu episodul.

Codul rutier interzice folosirea telefonului mobil ținut în mână în timpul conducerii; încălcarea regulii se sancționează contravențional. Aplicațiile de transport alternativ includ, de regulă, mecanisme de raportare a incidentelor și evaluare a șoferilor, iar astfel de sesizări pot declanșa verificări interne.