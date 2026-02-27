Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguranță”. Video

Referendumul intern anunțat în PSD, pentru a decide dacă partidul mai rămâne la guvvernare, cu USR și Ilie Bolojan, premier, a fost unul dintre subiectele discutate, azi, în podcastul EVZ. Alături de Dan Andronic și Radu Coșarcă, invitat a fost fostul senator, Șerban Nicolae.

Radu Coșarcă consideră că un vot intern este o mare greșeală de strategie a social-democraților. „Cred că decizia de a intra în coaliție a fost luată mai de mult. Și cred că a face referendumuri la jumătate de drum denotă slăbiciune, nesiguranță, nehotărâre. Și, în orice caz, nu cred că aduce niciun dram de credibilitate suplimentară partidului. Sincer, de la PSD, eu cred că oamenii așteaptă să vadă experiența, maturitatea unui partid care sub un nume sau altul guvernează țara asta de vreo 35 de ani”, a spus fostul jurnalist, care a continuat.

„Pe urmă să te plângi tu ca președinte al partidului sau diversi lideri ai partidului. Să vină să se plângă. Nu suntem băgați în seamă. Lume, chiar vor să ne smulgă lacrime? Adică PSD-ul e o organizație puternică, nu? Se spune mereu că e partidul cu cea mai bună structură în teritoriu. Eu aș vrea ca PSD-ul să fie viril. Dom'le, să vină și să bată cu pumnul în masă și să spună, pentru situația groaznică în care a ajuns țara, nu mai spunem cine a dus-o, că tot ei sunt, nu PSD-ul, și ei și PNL-ul. Cu mic accent pe mandatul lui Ciolacu.

Ar trebui să vină să spună. Prima soluție este asta. A doua soluție este asta. Ne respectăm și doctrina noastră social-democrată în sensul protecției sociale a persoanelor vulnerabile, așa cum încearcă acum, într-adevăr, cu pachetul acesta de 3,4 - 3,5 miliarde. Dar problema nu este asta. Problema țării este mult mai gravă. Țara e pe marginea prăpastiei”.

Șerban Nicolae crede că PSD și-a mai pierdut din anvergură în ultima perioadă. „Se diminuează pe zi ce trece. Asta-i adevărul. Partidul totuși cel mai serios, cel mai eficient, de-aia și multă vreme a fost prima forță politică a țării. Dar, percepția că e la putere de 35-36 de ani nu e una corectă.”

„Lucrurile cele mai eficiente s-au făcut în vremea guvernului Năstase, dar nu numai atât. Aveam niște obiective măsurabile, palpabile. Domne, aderare la NATO, aderare la Uniunea Europeană. Mai înainte, în 1993, am intrat în Consiliul Europei”, a mai afirmat Nicolae.