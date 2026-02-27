HAI România!

Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguranță”. Video

Comentează știrea
Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguranță”. VideoMarcel Ciolacu și Sorin Grindeanu. Sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Referendumul intern anunțat în PSD, pentru a decide dacă partidul mai rămâne la guvvernare, cu USR și Ilie Bolojan, premier, a fost unul dintre subiectele discutate, azi, în podcastul EVZ. Alături de Dan Andronic și Radu Coșarcă, invitat a fost fostul senator, Șerban Nicolae.

Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguranță”

Radu Coșarcă consideră că un vot intern este o mare greșeală de strategie a social-democraților. „Cred că decizia de a intra în coaliție a fost luată mai de mult. Și cred că a face referendumuri la jumătate de drum denotă slăbiciune, nesiguranță, nehotărâre. Și, în orice caz, nu cred că aduce niciun dram de credibilitate suplimentară partidului. Sincer, de la PSD, eu cred că oamenii așteaptă să vadă experiența, maturitatea unui partid care sub un nume sau altul guvernează țara asta de vreo 35 de ani”, a spus fostul jurnalist, care a continuat.

„Dom'le, să vină și să bată cu pumnul în masă”

„Pe urmă să te plângi tu ca președinte al partidului sau diversi lideri ai partidului. Să vină să se plângă. Nu suntem băgați în seamă. Lume, chiar vor să ne smulgă lacrime? Adică PSD-ul e o organizație puternică, nu? Se spune mereu că e partidul cu cea mai bună structură în teritoriu. Eu aș vrea ca PSD-ul să fie viril. Dom'le, să vină și să bată cu pumnul în masă și să spună, pentru situația groaznică în care a ajuns țara, nu mai spunem cine a dus-o, că tot ei sunt, nu PSD-ul, și ei și PNL-ul. Cu mic accent pe mandatul lui Ciolacu.

Ar trebui să vină să spună. Prima soluție este asta. A doua soluție este asta. Ne respectăm și doctrina noastră social-democrată în sensul protecției sociale a persoanelor vulnerabile, așa cum încearcă acum, într-adevăr, cu pachetul acesta de 3,4 - 3,5 miliarde. Dar problema nu este asta. Problema țării este mult mai gravă. Țara e pe marginea prăpastiei”.

Un aeroport internațional a propus interzicerea pijamalelor. Postarea a stârnit un val de reacții
Un aeroport internațional a propus interzicerea pijamalelor. Postarea a stârnit un val de reacții
Elena Mateescu a venit cu vești bune, după episodul sever de iarnă. Intrăm în martie cu temperaturi blânde
Elena Mateescu a venit cu vești bune, după episodul sever de iarnă. Intrăm în martie cu temperaturi blânde

Se pierde din anvergură

Șerban Nicolae crede că PSD și-a mai pierdut din anvergură în ultima perioadă. „Se diminuează pe zi ce trece. Asta-i adevărul. Partidul totuși cel mai serios, cel mai eficient, de-aia și multă vreme a fost prima forță politică a țării. Dar, percepția că e la putere de 35-36 de ani nu e una corectă.”

„Lucrurile cele mai eficiente s-au făcut în vremea guvernului Năstase, dar nu numai atât. Aveam niște obiective măsurabile, palpabile. Domne, aderare la NATO, aderare la Uniunea Europeană. Mai înainte, în 1993, am intrat în Consiliul Europei”, a mai afirmat Nicolae.

 

 

Dacă ai date sau informaţii care pot deveni o ştire, transmite-le pe adresa pont@evz.ro
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:06 - Un aeroport internațional a propus interzicerea pijamalelor. Postarea a stârnit un val de reacții
18:01 - Cum vede Andy Murray decizia Emmei Răducanu de a schimba antrenorul
17:58 - Mituri și realități: colagenul și efectele sale asupra ridurilor
17:54 - Volum record de țigarete de contrabandă capturate de autorități în 2025 – de aproape patru ori mai mare decât în anul...
17:47 - Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguran...
17:40 - Prima țintă a lui Cristi Chivu la Inter, după eliminarea din Liga Campionilor. Un star de la Bayern Munchen, în pole-...

HAI România!

Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguranță”. Video
Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguran...
Măsurile Guvernului Bolojan, criticate de Șerban Nicolae. „Orice tâmpenie poate primi eticheta de reformă”. Video
Măsurile Guvernului Bolojan, criticate de Șerban Nicolae. „Orice tâmpenie poate primi eticheta de reformă”. Video
Șerban Nicolae, despre ministrul Apărării, Radu Miruță: E un festival de gafe și de inepții. Video
Șerban Nicolae, despre ministrul Apărării, Radu Miruță: E un festival de gafe și de inepții. Video

Proiecte speciale