Interimarul lui Bolojan la Ministerul Educației, la final. Variantele aflate pe masa premierului

Mandatul lui Ilie Bolojan ca ministru interimar al Educației expiră vineri, 27 februarie, după aproape două luni de la demisia lui Daniel David. De la plecarea acestuia, nu a fost anunțată nicio propunere oficială pentru funcția de ministru plin, iar Bolojan a evitat să ofere nume în declarațiile din ultimele săptămâni. Totuși, pe masa premierului există câteva variante analizate în prezent.

Bolojan a preluat interimatul pe 14 ianuarie, iar potrivit Constituției, interimatul nu poate depăși 45 de zile. Pe parcursul acestei perioade, premierul a amânat constant anunțarea unui nou ministru, însă mai multe nume au fost vehiculate în spațiul public.

Singurul rector care și-ar fi exprimat acordul față de propunerea lui Bolojan este Daniel Breaz, rectorul Universității din Alba Iulia, fost senator PSD și recent membru PNL, potrivit Edupedu.

Alte nume aflate inițial pe lista candidaților, precum rectorul UVT Marilen Pirtea sau consiliera de stat Luciana Antoci, și-au pierdut susținerea, din cauza controverselor și a presiunilor venite din mediul universitar.

De asemenea, Mihai Dimian, rectorul Universității din Suceava, ar fi susținut pentru portofoliu de Bolojan și PSD. Pe pagina sa de Facebook, acesta a scris că nu este membru al niciunui partid politic și că își propune să conducă contribuie la dezvoltarea comunității fără implicare politică directă.

În același timp, el a avertizat că politizarea excesivă a educației în România a depășit limitele normale și afectează negativ sistemul educațional.

„Nu consider că este rău ca profesorii să fie membri ai partidelor politice şi chiar încurajez colegii din universitar şi preuniversitar să facă acest lucru, pentru că partidele politice au nevoie de resurse umane de calitate. Însă am considerat că politizarea educaţiei a depăşit limitele normale în România, iar această situaţie afectează negativ sistemul educaţional. Drept urmare, decizia mea personală a fost să încerc dezvoltarea universităţii şi a comunităţii fără o implicare politică directă”, a scris el pe Facebook.

Un alt nume vehiculat pentru această funcție este cel al fostei consiliere a lui Emil Boc. Andreea Paul susține că soluția pentru sistemul educațional din România ar trebui să se bazeze pe o reformă profundă, axată pe performanță, digitalizare și pe un dialog permanent între autorități și actorii din educație.

Ea a atras atenția că nu este acceptabil ca viitorul tinerilor să fie compromis pentru a corecta dezechilibre bugetare pe termen scurt și a insistat asupra necesității de a trata cu respect revendicările profesorilor și studenților.

Fostul consilier al premierului Emil Boc a evidențiat problemele persistente din educație, precum tensiunile legate de demnitatea cadrelor didactice, bursele și sprijinul pentru studenții vulnerabili sau performanți, finanțarea cercetării competitive și susținerea programelor care să dezvolte competențele reale ale tinerilor, pregătindu-i pentru piața muncii.

Fosta consilieră a lui Boc consideră că reforma educației trebuie să se concentreze pe trei direcții principale: reducerea abandonului școlar, creșterea calității procesului educațional și integrarea tehnologiilor de tip inteligență artificială în învățare, pentru a construi un sistem performant și adaptat nevoilor actuale.

Președintele Nicușor Dan a avertizat că lipsa unui lider stabil afectează negativ sistemul educațional.

„Nu e bine. Evident că nu e bine că nu avem ministru al educației”, a declarat președintele Nicușor Dan recent.

În paralel, consilierul prezidențial Sorin Costreie a subliniat că portofoliul Educației este unul dificil, mai ales în contextul reducerilor bugetare și al reformelor structurale necesare.

„În zona politică, sunt mulți care vor să fie acolo, la butoane, dar e important să fie cine trebuie și să-și asume ce are de făcut”, a afirmat Costreie.

Marți, premierul Ilie Bolojan a anunțat că desemnarea unui nou ministru al Educației va avea loc „în zilele următoare”, după întoarcerea sa de la Bruxelles.