Politica

Bolojan va nominaliza zilele următoare un nou ministru al Educației. Cine este favorit

Comentează știrea
Bolojan va nominaliza zilele următoare un nou ministru al Educației. Cine este favoritIlie Bolojan. Sursa: Inquam Photos/ Octav Ganea
Din cuprinsul articolului

Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți că va nominaliza în următoarele zile un nou ministru al Educației, imediat după întoarcerea sa de la Bruxelles. Declarația a fost făcută după ședința extraordinară a Guvernului, când a fost întrebat despre calendarul desemnării succesorului lui Daniel David.

Bolojan, despre situația din Ministerul Educației

Interimatul premierului la conducerea Ministerului Educației expiră vineri, 27 februarie 2026, după 45 de zile în care funcția a rămas ocupată temporar de Bolojan. Până în prezent, numele viitorului ministru nu a fost confirmat oficial, iar alegerea se dovedește a fi una extrem de delicată.

Mihai Dimian.

Mihai Dimian. Sursa foto USV

Oricine va prelua portofoliul se confruntă cu provocări majore: sindicatele profesorilor amenință cu greve, cerând revenirea la situația anterioară măsurilor introduse de Daniel David, în timp ce Guvernul insistă pe reduceri de salarii și așteaptă de la ministru o personalitate academică puternică, cu integritate morală și abilitatea de a face compromisuri politice complexe.

Mihai Dimian, principalul favorit

Surse apropiate Edupedu.ro indică faptul că rectorul Mihai Dimian ar fi varianta principală luată în calcul pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării. Sprijinul ar veni atât din partea premierului Bolojan, cât și a Partidului Social Democrat (PSD).

Amsamblul Brâncuși de la Târgiu Jiu, deteriorat. Autoritățile ar fi ascuns incidentul
Amsamblul Brâncuși de la Târgiu Jiu, deteriorat. Autoritățile ar fi ascuns incidentul
Coridorul Vertical, strategia României pentru securitate energetică și câștiguri uriașe. Proiectul a fost prezentat la Washington
Coridorul Vertical, strategia României pentru securitate energetică și câștiguri uriașe. Proiectul a fost prezentat la Washington
Daniel David

Daniel David. SUrsa foto: Captură video Youtube

După două luni de căutări fără rezultat pentru un candidat, Bolojan pare să fi optat temporar pentru Dimian, urmând ca propunerea să fie supusă conducerii PNL pentru aprobare.

Totuși, în cadrul liberalilor nu există unanimitate: unii membri ar prefera ca funcția să fie ocupată de consiliera premierului pe educație, Luciana Antoci. Discuțiile rămân deschise și candidatura lui Dimian nu este definitivă.

Profilul candidatului

Mihai Dimian este rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava din 2024 și vicepreședinte al Consiliului Național al Rectorilor (CNR), for condus de peste un deceniu de Sorin Cîmpeanu și Mihnea Costoiu. În ianuarie 2026, el a participat la consultările de la Palatul Victoria privind bugetul pentru educație și cercetare.

Conform clasamentului oficial al universităților românești, instituția din Suceava se situează pe locul 21 la nivel național. Experiența sa academică și sprijinul politic oferit de PSD îl recomandă pentru postul de ministru, dar alegerea finală depinde de consensul intern din PNL.

1
3
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:38 - Incendii, blocaje și știri false după operațiunea contra lui El Mencho
10:34 - Un nou protest în învățământ. Profesorii vor noi creșteri de salarii
10:29 - Statele Unite introduc un tarif global temporar de 10%. Casa Albă analizează majorarea la 15%
10:24 - Amsamblul Brâncuși de la Târgiu Jiu, deteriorat. Autoritățile ar fi ascuns incidentul
10:18 - Transportul aerian din Italia, afectat din cauza grevei naționale. În ce situații pot fi despăgubiți pasagerii
10:13 - Thuma, după propunerea privind unirea Ilfovului cu Bucureștiul: Aștept întâlnirea pe care mi-a promis-o premierul Ili...

HAI România!

Mirel Curea, despre acțiunea împotriva Facebook. Ce a făcut jurnalistul după ce i-a fost suspendat contul
Mirel Curea, despre acțiunea împotriva Facebook. Ce a făcut jurnalistul după ce i-a fost suspendat contul
România distrusă de sabotajul ONG-urilor
România distrusă de sabotajul ONG-urilor
🏛️ Diplomația din spatele literaturii: Rolul lui Vasile Alecsandri în formarea României Moderne
🏛️ Diplomația din spatele literaturii: Rolul lui Vasile Alecsandri în formarea României Moderne

Proiecte speciale