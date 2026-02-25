Bolojan va nominaliza zilele următoare un nou ministru al Educației. Cine este favorit

Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți că va nominaliza în următoarele zile un nou ministru al Educației, imediat după întoarcerea sa de la Bruxelles. Declarația a fost făcută după ședința extraordinară a Guvernului, când a fost întrebat despre calendarul desemnării succesorului lui Daniel David.

Interimatul premierului la conducerea Ministerului Educației expiră vineri, 27 februarie 2026, după 45 de zile în care funcția a rămas ocupată temporar de Bolojan. Până în prezent, numele viitorului ministru nu a fost confirmat oficial, iar alegerea se dovedește a fi una extrem de delicată.

Oricine va prelua portofoliul se confruntă cu provocări majore: sindicatele profesorilor amenință cu greve, cerând revenirea la situația anterioară măsurilor introduse de Daniel David, în timp ce Guvernul insistă pe reduceri de salarii și așteaptă de la ministru o personalitate academică puternică, cu integritate morală și abilitatea de a face compromisuri politice complexe.

Surse apropiate Edupedu.ro indică faptul că rectorul Mihai Dimian ar fi varianta principală luată în calcul pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării. Sprijinul ar veni atât din partea premierului Bolojan, cât și a Partidului Social Democrat (PSD).

După două luni de căutări fără rezultat pentru un candidat, Bolojan pare să fi optat temporar pentru Dimian, urmând ca propunerea să fie supusă conducerii PNL pentru aprobare.

Totuși, în cadrul liberalilor nu există unanimitate: unii membri ar prefera ca funcția să fie ocupată de consiliera premierului pe educație, Luciana Antoci. Discuțiile rămân deschise și candidatura lui Dimian nu este definitivă.

Mihai Dimian este rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava din 2024 și vicepreședinte al Consiliului Național al Rectorilor (CNR), for condus de peste un deceniu de Sorin Cîmpeanu și Mihnea Costoiu. În ianuarie 2026, el a participat la consultările de la Palatul Victoria privind bugetul pentru educație și cercetare.

Conform clasamentului oficial al universităților românești, instituția din Suceava se situează pe locul 21 la nivel național. Experiența sa academică și sprijinul politic oferit de PSD îl recomandă pentru postul de ministru, dar alegerea finală depinde de consensul intern din PNL.