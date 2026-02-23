Rectorul Universității din Suceava, una dintre variantele luate în calcul de Bolojan pentru Ministerul Educației

Mihai Dimian, rectorul Universității din Suceava, este una dintre variantele luate în calcul de premierul Ilie Bolojan pentru Ministerul Educației, potrivit Cotidianul. Pe lângă acesta, pentru postul de ministru sunt luate în considerare economista Andreea Paul Vass şi profesoara Elena Lotrean, membră a partidului lui Vlad Gheorghe.

Mihai Dimian ocupă funcția de rector al Universităţii din Suceava din 2024 și a predat până în 2016 în Statele Unite, la Universitatea Howard din Washington D.C.

Rectorul Universităţii din Suceava este licenţiat în matematică şi fizică și are un doctorat în inginerie electrică, obţinut în Maryland, SUA.

Întrebat dacă își dorește funcția de ministru al Educației, Dimian a afirmat: „Ministerul Educaţiei nu este un scop pe care mi l-am propus”. El a declarat că s-a întors din SUA la Suceava „pentru a pune umărul la educaţia din România” și a afirmat că se implică și în învățământul preuniversitar, unde susține olimpiadele.

Celelalte două variante analizate de Bolojan sunt Andreea Paul Vass și Elena Lotrean. Andreea Paul Vass a fost consilier în Guvernul Boc și a ocupat funcția de consilier economic în Guvernul Ungureanu. În prezent, aceasta ocupă funcția de conferențiar universitar doctor la Facultatea de Relații Economice Internaționale a Academiei de Studii Economice din București.

Elena Lotrean „este profesor, trainer, fondator al Școlii Româno-Finlandeze ERI Sibiu și antreprenor în serie, cu peste 30 de ani de voluntariat la nivel local, național și european”, conform descrierii sale de pe site-ul partidului Drept, fondat de Vlad Gheorghe.

Funcția de ministru al Educației a rămas vacantă după demisia lui Daniel David, într-un moment dificil, marcat de reduceri bugetare masive în sistemul de învățământ.

În prezent, premierul asigură interimatul la Ministerul Educației, până la desemnarea unui înlocuitor.