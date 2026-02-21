Răzvan Cuc, fost ministru PSD, trimis în judecată de DNA în dosarul mitei de la RAR: Sunt nevinovat. Informații false și mincinoase

Trimis în judecată de DNA, într-un dosar în care este acuzat că ar fi intermediat o mită de peste un milion de lei pentru directorul general al Registrului Auto Român (RAR), Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, respinge acuzațiile, invocă nevinovăția și denunță o campanie mediatică negativă. Pe Facebook, acesta a postat un mesaj amplu, prin intermediul căruia și-a expus punctul de vedere.

Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor și Infrastructurii în guvernele Grindeanu și Tudose, între 2017 și 2019, a postat, pe pagina personală de Facebook, un mesaj prin intermediul căruia respinge acuzațiile formulate la adresa sa. Potrivit procurorilor DNA, politicianul ar fi intermediat o mită de peste un milion de lei pentru directorul Registrului Auto Român, Mihai Alecu, martor în dosar.

În mesajul postat pe Facebook, Răzvan Cuc abordează atât fondul acuzațiilor, cât și modul în care cazul a fost reflectat în presă. Fostul ministru susține că informațiile apărute sunt inexacte și că imaginea sa a fost afectată de o campanie negativă.

În primă fază, Cuc face referire la interesul mediatic generat de anchetă și la statutul său public. El precizează:

„Acuzațiile la adresa mea și dosarul penal instrumentat de DNA au fost un subiect de presă spectaculos. Un fost ministru anchetat este o temă de interes și poate fi de înțeles dorința unor jurnaliști de a afla cât mai multe lucruri despre mine și despre acest dosar.”

În continuare, fostul ministru își afirmă poziția față de acuzațiile formulate: „În ceea ce privește acuzația formulată la adresa mea, vă spun cu fermitate de la bun început: sunt nevinovat! Voi face toate demersurile legale pentru a-mi confirma nevinovăția în justiție.”

Mesajul include și explicații privind decizia de a interveni public în această etapă a procedurilor judiciare. Fostul ministru susține că ar fi preferat să se concentreze exclusiv asupra procesului, însă contextul mediatic l-a determinat să ia poziție.

„Poate că ar fi fost mai bine pentru mine să nu declar nimic public acum și să mă concentrez doar pe proces. Dar sunt nevoit să reacționez pentru că multe dintre informațiile apărute cu privire la pretinsa mea implicare într-o activitate ilicită sunt inexacte, incomplete și chiar mincinoase”, a scris Răzvan Cuc.

Fostul ministru vorbește despre existența unei campanii negative de imagine

O parte consistentă a mesajului este dedicată modului în care cazul a fost prezentat în spațiul public. Fostul ministru susține că reflectarea mediatică depășește cadrul informării și are caracter denigrator.

„Campania negativă de imagine declanșată împotriva mea nu este un act de justiție. Nu are ca obiectiv informarea corectă a opiniei publice și nici promovarea interesului general. Din contră!”, susține Cuc.

Acesta indică și existența unor acțiuni deliberate: „Există indicii că mai multe persoane au lansat și au desfășurat, cu rea-intenție, o campanie negativă de imagine împotriva mea, fie din motive personale, fie pentru a exploata spectacolul de imagine. Indiferent de motiv, însă, au răspândit informații false și m-au defăimat cu multă pasiune!”

În mesaj sunt menționate și informațiile apărute în presă, provenite din dosarul penal. Răzvan Cuc susține că acestea au fost utilizate într-un mod care afectează corectitudinea prezentării cazului.

„Inclusiv modul în care au fost folosite acele înregistrări sau imagini ‘scurse’ din dosarul instrumentat de DNA arată că am fost o țintă a show-ului mediatic. Acele ‘informații’ din dosar sunt trunchiate și prelucrate pentru a servi ca ‘argumente’ în articole. Faptul că au fost prezentate public unele date din dosar reprezintă o nelegalitate în sine și va face obiectul verificărilor de către organele competente în acest domeniu”, a mai postat fostul ministru.

În partea finală a mesajul, Răzvan Cuc face precizări legate de faptele investigate și respinge orice implicare personală.

„Pentru că am fost atacat public într-o manieră oribilă, care mi-a făcut rău nu numai mie, ci și familiei mele, fac următoarea clarificare: nu am solicitat și nu am primit niciun folos necuvenit. Nu am și nici nu am avut vreun interes personal, nici direct și nici prin intermediari, în legătură cu faptele care fac obiectul dosarului instrumentat de DNA. Nu am influențat nicio persoană în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor legale și nici nu am încercat acest lucru”, susține fostul ministru.

De asemenea, acesta face referire la informațiile apărute în presă privind eventuale denunțuri: „Iar în legătură cu afirmațiile vehiculate pe unele canale media cu privire la pretinse denunțuri formulate de mine în contextul descris anterior, precizez că nu mi s-a solicitat să formulez vreun denunț. Nu am formulat și nici nu am cunoștință de fapte care să facă obiectul unui astfel de demers.”