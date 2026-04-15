Ilie Bolojan l-a invitat la București pe Peter Magyar, prim-ministrul ales al Ungariei

Premierul Ilie Bolojan a avut, miercuri, o convorbire telefonică cu Peter Magyar, prim-ministrul ales al Ungariei, pe care l-a felicitat pentru rezultatul obținut la alegeri, atât în nume personal, cât și în numele Guvernului României, invitându-l totodată la București, potrivit unui comunicat de presă emis de Guvern.

„În cadrul discuţiei, cei doi oficiali au abordat stadiul şi perspectivele de consolidare a relaţiilor dintre România şi Ungaria. A fost evidenţiat interesul comun pentru dezvoltarea cooperării economice, precum şi pentru avansarea proiectelor de interconectare în domeniul energiei”, a anunțat Guvernul.

Prim-ministrul României a vorbit, de asemenea, despre rolul important al comunității maghiare din România în consolidarea relației bilaterale. „La finalul convorbirii, premierul Ilie Bolojan i-a urat succes în exercitarea mandatului şi i-a adresat invitaţia de a efectua o vizită oficială la Bucureşti”, se mai arată în comunicat.

Peter Magyar, liderul partidului Tisza, formațiune care a câștigat alegerile de duminică, a anunțat luni seară că a discutat cu Kelemen Hunor, președintele UDMR, urmând să continue discuțiile săptămâna viitoare la Budapesta. La rândul său, liderul UDMR a anunțat, marți, că se va întâlni săptămâna viitoare cu prim-ministrul ales al Ungariei.

„Aseară am avut o discuţie scurtă cu Peter Magyar şi am stabilit, m-a rugat, când pot să ajung la Budapesta să avem o discuţie faţă în faţă, şi am spus că săptămâna viitoare pot să ajung. Nu am stabilit ziua, nu am stabilit ora. A rămas să vorbim luni, marţi, în funcţie de programul meu”, a spus acesta.

Kelemen Hunor, care anunța în luna februarie că îl susține pe Viktor Orban, a declarat că UDMR și-a menținut poziția și a acționat în acord cu așteptările maghiarilor din Transilvania.

„Politica națională pe care FIDESZ a implementat-o în ultimul deceniu și jumătate, al cărei conținut simbolic a fost mult mai important decât partea materială, a stârnit simpatie și identificare în rândul vastei majorități a maghiarilor din Transilvania. UDMR a făcut ceea ce a făcut și a spus ceea ce a spus în concordanță cu marea majoritate a maghiarilor din Transilvania”, a explicat acesta, într-un interviu pentru Maszol.