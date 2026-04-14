Traian Băsescu despre ascensiunea lui Péter Magyar: O copie aproape fidelă a lui Orbán

Peter Magyar / sursa foto: captură video
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat că liderul politic maghiar Péter Magyar reflectă în mare măsură profilul ideologic al premierului Viktor Orbán, apreciind că acesta promovează poziții naționaliste și sceptice față de sprijinul pentru Ucraina și extinderea Uniunii Europene.

Declarațiile au fost făcute marți, într-un interviu la Digi24, în contextul evoluțiilor politice recente din Ungaria și al vizibilității crescute a lui Péter Magyar pe scena publică.

Traian Băsescu a fost întrebat dacă un profil politic similar ar putea apărea și în România, având în vedere dinamica actuală a clasei politice.

Băsescu: Magyar, un suveranist în esență

Traian Băsescu a afirmat că Péter Magyar este „o copie aproape fidelă a lui Orbán, doar că este mai tânăr”, subliniind că acesta ar avea o orientare naționalistă și poziții critice față de sprijinul acordat Ucrainei.

Bezos atacă poziția lui Musk. Amazon pariază 11,57 miliarde de dolari pe sateliții Globalstar, în competiție directă cu Starlink
Trump: S-ar putea întâmpla ceva la Islamabad, în următoarele două zile. Posibilă reluare a discuțiilor cu Iranul

„Este împotriva sprijinirii Ucrainei, este împotriva intrării Ucrainei în Uniunea Europeană și m-aș mira să nu fie împotriva intrării Republicii Moldova”, a declarat fostul președinte.

Traian Băsescu / sursa foto: captură video

Potrivit acestuia, Magyar „este un suveranist în sufletul lui” și nu anticipează schimbări majore de direcție în cazul consolidării influenței acestuia.

Ascensiunea lui Péter Magyar în politica ungară

Péter Magyar a devenit o figură proeminentă în politica ungară în 2024, în urma unei rupturi publice de guvernul condus de Viktor Orbán și a unor critici la adresa sistemului politic intern. Potrivit unei analize BBC, el a reușit să mobilizeze un segment important al electoratului dezamăgit de actuala guvernare și de opoziția tradițională.

BBC notează că Magyar a atras atenția prin poziționarea sa împotriva corupției și prin apelurile la reformă instituțională, însă discursul său politic rămâne complex și uneori ambiguu în ceea ce privește orientarea geopolitică:

De asemenea, publicația Politico Europe subliniază că apariția lui Magyar a schimbat dinamica opoziției din Ungaria, fără a garanta însă o ruptură clară de politicile promovate de actualul guvern:

Pozițiile Ungariei privind Ucraina și UE

Guvernul condus de Viktor Orbán a fost frecvent criticat la nivel european pentru pozițiile sale rezervate față de sprijinul militar și financiar acordat Ucrainei, precum și pentru reticența privind extinderea Uniunii Europene.

Conform The Guardian, Budapesta a blocat sau întârziat în repetate rânduri decizii comune ale UE în acest sens:

În acest context, declarațiile lui Băsescu sugerează o continuitate ideologică între Orbán și eventuali lideri emergenți percepuți ca parte a aceluiași curent politic.

Băsescu, întrebat dacă este posibil un astfel de lider în România

Întrebat dacă un profil similar celui atribuit lui Péter Magyar ar putea apărea în România, Traian Băsescu a răspuns negativ, fără a detalia în mod extensiv motivele.

Evaluarea sa pare să reflecte diferențele structurale dintre scena politică românească și cea ungară, inclusiv în ceea ce privește sistemul de partide și orientarea pro-europeană dominantă.

Totuși, în ultimii ani, în Europa Centrală și de Est s-a observat o creștere a curentelor politice suveraniste, ceea ce face ca astfel de comparații să rămână relevante în analiza regională.

Muzica despre care Grigore Leșe spune că are parfum ceresc și este universală
De ce are nevoie Peter Magyar de AUR ca de aer. Calcule la Budapesta și la București
Col SRI Tudor Păcuraru, explicații despre legăturile lui Viktor Orban cu rușii. Cum era plătit
