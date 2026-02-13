Marcel Ciolacu, chemat de consilierul lui Bolojan să clarifice cum a fost folosit Fondul de Rezervă în mandatul său

Marcel Ciolacu este chemat să ofere explicații publice cu privire la modul în care a folosit resursele financiare în timpul mandatului său. Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, îl atacă pe fostul lider al Executivului pentru gestionarea bugetului și îl etichetează drept „covrigar”, afirmând că Ciolacu trebuie să clarifice cum a folosit miliardele de lei din Fondul de Rezervă.

Potrivit acestuia, social-democratul evită să își asume responsabilitatea pentru greșelile făcute în perioada în care a fost la guvernare și aruncă vina asupra calculelor făcute de INS.

„Covrigaru’ Marcel, care trebuie să justifice niște miliarde, care încă n-a găsit nici diploma de bac și nici factura Nordis, a găsit… mașina timpului. Crede că dacă el a „subtilizat” fondul de rezervă al Guvernului, așa i-a subtilizat și Institutul Național de Statistică cifrele pe anul 2024… în 2026. Practic, când nu îi ies poveștile, dă vina pe viitor. Urmează să spună că i-a mâncat banii din deficit pisica aia pe care o alerga pe gardul vilei de protocol”, a scris Vlad Gheorghe pe Facebook.

Potrivit consilierului, fostul ministru al Finanțelor și al Fondurilor Europene, Adrian Câciu, și fostul premier Marcel Ciolacu, ar fi vinovați de gestionarea defectuoasă a banilor publici.

Gheorghe critică modul în care cei doi dau lecții de guvernare, în timp ce, potrivit lui, au risipit miliarde și au ignorat responsabilitățile legate de Fondul de Rezervă și alte cheltuieli publice.

„M-am săturat să ne spună cât sunt de pricepuți cei care ne-au adus în criza asta cu luminata lor conducere – alde Câciu cu limuzina de o sută de mii de euro care nu e în acte, alde Marcel fără diplomă și fără factura Nordis. Ei s-au găsit să dea lecții de guvernare. Cei care au tocat miliarde ne explică acum cum „de fapt” cifrele sunt de vină. Cine a risipit miliarde trebuie să răspundă, nu să țină lecții!”, a arătat el.

De partea cealaltă, Marcel Ciolacu acuză INS că a manipulat datele economice pentru 2024, transformând o creștere economică reală într-o recesiune, cu scopul de a diminua efectele economice negative generate în mandatul actual.

Criticile sale sunt susținute și de președintele PSD, Sorin Grindeanu, care califică recesiunea tehnică drept o rușine pentru coaliție și îl consideră pe premierul Bolojan principal responsabil pentru direcția economică greșită, pe care o vede ca pe o obsesie pentru imagine și calcule personale.

Ilie Bolojan a afirmat că recesiunea tehnică este un cost anticipat și inevitabil al tranziției de la un model economic bazat pe deficit și consum către unul axat pe investiții, productivitate, export și disciplină bugetară. Potrivit acestuia, România nu traversează o criză, ci se află într-o perioadă de corecție economică necesară pentru consolidarea finanțelor publice.