Ciolacu a acuzat INS că „a coafat” cifrele legate de PIB. Răspunsul instituției: Revizuirile respectă metodologia europeană

După ce Institutul Național de Statistică (INS) a revizuit datele privind PIB-ul pentru anul 2024, fostul premier Marcel Ciolacu a criticat dur aceste cifre, susținând că ele au fost „coafate” în mod intenționat pentru a transforma o creștere economică reală într-o recesiune și pentru a minimaliza astfel problemele economice acumulate în mandatul actual. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, social-democratul a afirmat că INS a comis „cea mai grosolană manipulare a Statisticii, care demonstrează disperarea actualului premier”.

În mesaj, fostul premier susține că opinia publică nu poate fi influențată prin ajustări care nu reflectă realitatea economică.

„Au coafat, după doi ani, datele din 2024, transformând creșterea economică în recesiune doar ca să încerce să estompeze dezastrul economic din mandatul lui Bolojan! Acestea este cea mai grosolană manipulare a statisticii ce demonstrează disperarea actualului premier, după ce scăderea economiei din ultimul trimestru, de aproape 2%, este de patru ori mai mare decât așteptările tuturor anailiștilor”, susține Ciolacu.

Fostul premier adăugat că românii resimt în mod direct creșterea prețurilor, scăderea puterii de cumpărare, închiderea tot mai multor firme și situațiile de criză din spitale și școli.

În plus, el a criticat modul în care premierul Bolojan se laudă cu o creștere economică de 0,6% pentru 2025, arătând că acest avans se datorează exclusiv primelor două trimestre ale anului, în timp ce ultimele două trimestre sunt rezultatul politicilor guvernamentale.

„Sunt convins, însă, că românii nu mai pot fi prostiți cu cifre. Ei văd prețurile din magazine, văd cum veniturile nu mai pot ține pasul cu costul vieții, văd cum tot mai multe firme trag obloanele și cum în spitale și școli se înmulțesc situațiile de criză. Ipocrizia absolută este că Bolojan se laudă cu creșterea economică de 0.6% pe 2025, deși nu are vreun merit. Totul are la bază numai avansul din primele două trimestre din an – când el doar făcea figurație la Cotroceni. Următoarele două trimestre i se datorează exclusiv, iar acestea sunt echivalente cu recesiunea”, a continuat fostul premier.

În replică, Institutul Național de Statistică a dat asigurări că revizuirile realizate respectă metodologia europeană și nu pot fi considerate o manipulare a datelor.

Potrivit INS, seria de date ajustată sezonier, utilizată pentru calcularea ratelor de creștere ale PIB, a fost procesată prin aplicația JDemetra+, iar introducerea valorii PIB aferente trimestrului IV a condus la recalcularea întregii serii ajustate. Ca urmare, ratele de creștere trimestriale (QoQ) și anuale (YoY) au fost actualizate, însă valorile brute ale PIB nu au fost modificate.

„Seria de date ajustată sezonier, care stă la baza calculării ratelor de creștere a PIB, a fost realizată prin utilizarea aplicației JDemetra+, conform practicilor metodologice europene în vigoare. Introducerea unei noi observații în cadrul seriei de timp – în cazul de față, valoarea PIB aferentă trimestrului IV – determină recalcularea în această aplicație a întregii serii ajustate sezonier. Acest proces conduce la actualizarea ratelor de creștere trimestriale (QoQ) și anuale (YoY)”, arată instituția.

INS subliniază că astfel de revizuiri sunt standard în procesul de ajustare sezonieră și pot fi regăsite și în comunicatele altor țări. În comunicatul transmis, instituția detaliază etapele metodologice folosite, pentru a demonstra că ajustările sunt tehnice și nu influențează realitatea economică.

„Revizuirile apărute la nivelul unor trimestre din anii anteriori (în speță, anul 2024) reprezintă un efect tehnic al procesului de ajustare sezonieră și nu implică modificarea valorilor brute ale PIB aferente perioadelor respective”, mai arată reprezentanții INS.