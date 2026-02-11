Marcel Ciolacu îi dă lecții de economie lui Ilie Bolojan: Înghețarea salariilor și scăderea consumului vor duce la o criză majoră

Președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, a avertizat că România riscă să intre într-o criză economică în urma măsurilor fiscale adoptate de Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan.

Social-democratul susține că înghețarea salariilor, scăderea consumului și majorarea TVA pot produce efecte negative asupra economiei și asupra nivelului de trai al populației.

Declarațiile au fost făcute miercuri seara, într-o intervenție televizată, în care Ciolacu a criticat direcția politicilor economice adoptate de Executiv.

„Costurile la populatie, cu inghetarea salariilor, cu aceasta scadere a consumului, vor duce la o criza majora in Romania cat de curand. Costurile ca tu sa demonstrezi ca esti salvatorul Romaniei, ai marit TVA-ul si ai facut de fapt o inechitate. Am auzit la premier ca ar dura un an de zile sa facem impozitare progresiva. Nu e adevarat. Mareai de la 10 la 16% pentru cei care au peste 5.000 de euro.”, a declarat Marcel Ciolacu miercuri seara la România TV.

Președintele CJ Buzău consideră că majorarea TVA reprezintă o măsură care afectează uniform populația, indiferent de nivelul veniturilor, în timp ce impozitarea progresivă ar fi permis distribuirea diferită a sarcinii fiscale.

Potrivit lui Ciolacu, o creștere a impozitului pentru veniturile ridicate ar fi putut fi implementată mai rapid decât susține premierul Ilie Bolojan și ar fi avut un impact social mai echilibrat.

În opinia sa, scăderea puterii de cumpărare poate reduce consumul intern, ceea ce ar duce la diminuarea încasărilor bugetare și la presiuni suplimentare asupra economiei.

Marcel Ciolacu a vorbit și despre posibilitatea introducerii impozitării progresive a locuințelor, o temă discutată în ultimii ani în relația României cu instituțiile europene. El a susținut că o astfel de măsură ar trebui aplicată diferențiat, pentru a evita afectarea persoanelor cu venituri mici sau a proprietarilor de locuințe vechi.

„Si pe vremea mea erau discutii. Si Comisia a spus ca impozitarea pe locuinte trebuie facuta progresiv, la fel si la magistrati. Sunt ferm convins ca i-au spus si lui Bolojan. Si nu cresti la aia care au apartamente de pe vremea lui Dej, ca ii omori. Ce facem daca intram in recesiune, ca ne-am trezit cu scaderea incasarilor”, a explicat social-democratul.

Declarația vine în contextul dezbaterilor privind reforma fiscală și necesitatea creșterii veniturilor bugetare, subiect aflat pe agenda publică în ultimii ani.

Președintele CJ Buzău a criticat și mesajele publice legate de situația financiară a statului, afirmând că acestea pot influența costurile de finanțare ale României.

„Mai rau, a iesit premierul si a spus ca Romania e in incapacitate de plata. Pai normal ca in momentul ala ti-au sarit dobanzile. Acum cica a scazut dobanzile, dar tot sunt mai mari decat pe vremea mea.”, a punctat Marcel Ciolacu.