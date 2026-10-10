Războiul din Ucraina pune presiune asupra Rusiei pe mai multe fronturi, de la infrastructura energetică și costurile economice până la dificultățile militare și tensiunile cu NATO, potrivit Daily Express.

La 10 octombrie 2026, atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești, avertismentele nucleare ale Moscovei și evoluțiile de pe front se numără printre elementele urmărite de analiști în evaluarea strategiei Kremlinului.

Datele disponibile confirmă existența unor dificultăți militare și economice, însă nu demonstrează, în mod independent, că liderul rus acționează din disperare. Efectele acestor evoluții asupra războiului și securității europene rămân de urmărit.

Infrastructura petrolieră a Rusiei a devenit o țintă importantă a atacurilor ucrainene cu drone. Loviturile asupra rafinăriilor pot întrerupe temporar producția, pot afecta distribuția carburanților și pot genera costuri suplimentare pentru reparații.

Potrivit unei analize publicate de Council on Foreign Relations (CFR), atacurile ucrainene cu drone cu rază lungă de acțiune au scos din funcțiune până la 40% din capacitatea de rafinare a Rusiei, conform evaluării citate de organizație.

Reuters a relatat, la 9 octombrie, că atacurile ucrainene asupra rafinăriilor au contribuit la apariția unor deficite de combustibil în Rusia, determinând autoritățile să introducă o interdicție asupra exporturilor.

Impactul nu se limitează la sectorul energetic. Industria petrolieră reprezintă o sursă importantă de venituri pentru statul rus, iar eventualele întreruperi ale producției și exporturilor pot complica finanțarea cheltuielilor publice și militare.

După mai bine de patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă din februarie 2022, conflictul continuă să consume resurse umane, echipamente și bani.

Potrivit CFR, războiul a provocat peste un milion de victime în total, conform estimării prezentate de organizație, iar Rusia continuă să controleze aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.

Aceste cifre ilustrează amploarea conflictului, dar și costurile susținerii unei campanii militare prelungite. În același timp, pierderile teritoriale, câștigurile limitate și necesitatea înlocuirii echipamentelor distruse influențează capacitatea ambelor armate de a menține operațiunile.

Presiunea economică nu înseamnă automat că Rusia nu mai poate susține războiul. Evoluția depinde inclusiv de veniturile din exporturi, de producția internă de armament și de capacitatea autorităților de a mobiliza resurse suplimentare.

Necesitatea suplimentării efectivelor militare reprezintă un alt factor urmărit de analiști. Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a evaluat că o nouă mobilizare de amploare ar putea fi luată în considerare pentru a permite armatei ruse să recâștige inițiativa pe front.

O astfel de decizie ar avea însă consecințe sociale și economice. Trimiterea unui număr mai mare de oameni pe front ar putea afecta piața muncii, familiile militarilor și activitatea companiilor care se confruntă deja cu deficit de personal.

De asemenea, mobilizarea poate genera nemulțumiri într-o societate care suportă de mai mulți ani consecințele războiului.

Deocamdată, posibilitatea unei noi mobilizări trebuie tratată ca o evaluare a analiștilor, nu ca o decizie oficială confirmată. Amploarea eventualei măsuri și momentul în care ar putea fi adoptată nu sunt stabilite cu certitudine.

Relațiile dintre Moscova și NATO rămân tensionate. La sfârșitul lunii septembrie, Rusia a transmis avertismente referitoare la posibilitatea utilizării întregului arsenal, inclusiv a armelor nucleare, dacă regiunea Kaliningrad ar fi izolată de restul teritoriului rus.

Potrivit Centrului pentru Studii Estice (OSW), avertismentele au fost reluate prin mesaje diplomatice și declarații publice la începutul lunii octombrie. Moscova a prezentat eventualele măsuri împotriva Kaliningradului drept o amenințare la adresa securității sale.

Analiștii OSW interpretează aceste mesaje ca pe o încercare de descurajare a NATO și de creștere a costurilor politice ale sprijinului occidental pentru Ucraina.

Avertismentele nu reprezintă, în sine, dovada unei decizii de utilizare a armelor nucleare. Ele arată însă că riscul escaladării rămâne un element important în calculele de securitate ale statelor europene.

Pentru țările de pe flancul estic al NATO, inclusiv România, evoluțiile din regiune fac relevantă urmărirea măsurilor de apărare, a exercițiilor militare și a coordonării dintre aliați.

Atacurile asupra infrastructurii energetice și bombardamentele continuă să afecteze viața de zi cu zi în Ucraina. La 10 octombrie, un atac rusesc asupra orașului Zaporojie a ucis 12 persoane, inclusiv trei copii, și a rănit alte 14, potrivit Reuters.

În aceeași zi, părți din Kiev și din regiunea învecinată au rămas fără electricitate, iar circulația metroului a fost oprită, conform aceleiași agenții.

Aceste evenimente arată că infrastructura energetică și zonele urbane rămân expuse riscurilor generate de conflict. În perioada următoare, capacitatea Ucrainei de a proteja rețelele electrice și de a repara rapid instalațiile avariate va conta atât pentru populație, cât și pentru funcționarea economiei.

În paralel, atacurile ucrainene asupra infrastructurii petroliere ruse demonstrează că războiul se desfășoară și dincolo de linia frontului, prin lovituri menite să afecteze logistica și resursele adversarului.

Presiunea asupra sectorului energetic rus, costurile militare, posibila nevoie de noi efective și avertismentele adresate NATO sunt factori care pot influența desfășurarea conflictului. Niciunul dintre ei nu permite, luat separat, concluzia că Rusia se apropie inevitabil de o înfrângere sau că războiul se va extinde asupra altor state europene.

Pentru Europa, principalele mize rămân securitatea regională, stabilitatea piețelor energetice și menținerea unei capacități de apărare credibile. Evoluția războiului va depinde de situația de pe front, de resursele disponibile ambelor tabere și de rezultatele eventualelor negocieri diplomatice.