Președintele rus Vladimir Putin şi omologul său indonezian Prabowo Subianto s-au întâlnit miercuri la Moscova, pentru a discuta extinderea cooperării bilaterale — cu accent pe energie nucleară, relaţii militare şi exporturi agricole.

Aceasta marchează a doua întâlnire între cei doi lideri în 2025, într-un context în care Rusia încearcă să îşi consolideze relațiile cu țările din „Global South”, în pofida sancțiunilor impuse de Occident după invazia Ucrainei.

Președintele rus a reiterat disponibilitatea Moscovei de a sprijini Jakarta în proiectele sale de energie nucleară.

Putin a declarat:

„Dacă considerați că este posibil să implicați specialiștii noștri, suntem întotdeauna la dispoziția dumneavoastră.”

Această declaraţie vine pe fondul intenţiei Indoneziei de a construi prima centrală nucleară cu capacitate de 500 MW până în anul 2032.

Recent, corporația rusă de stat în domeniul nuclear, Rosatom, a primit susținerea oficială din partea Consiliului Național pentru Energie din Indonezia (Dewan Energi Nasional, DEN) pentru investiția într-o centrală nucleară în regiunea Sulawesi de Sud–Est. Conform deciziei DEN, proiectul nu va fi finanțat din bugetul public al regiunii, ci integral de Rosatom.

Potrivit planurilor naționale, energia nucleară face parte dintr-o strategie mai largă de decarbonizare, pe termen lung, împreună cu surse regenerabile, ceea ce ar urma să adauge până la 103 GW la capacitatea totală de generare până în 2040 — din care 10 GW ar trebui să provină din centrale nucleare.

Pe lângă energie, Rusia și Indonezia urmăresc să intensifice cooperarea militară. În acest context, Putin a afirmat că relaţiile sunt pe un „nivel de bună cooperare profesională”.

El a subliniat că „specialiști indonezieni se pregătesc constant în universitățile noastre, inclusiv academii militare”.

Întrevederea a abordat şi tema agriculturii – în special exporturile de grâu din Rusia către Indonezia. Putin a menționat o „ușoară scădere” a volumului exporturilor de grâu în acest an, dar a salutat faptul că relațiile comerciale agricole pot fi dezvoltate.

El a declarat:

„Nu avem plângeri; suntem gata să căutăm modalități de a dezvolta în continuare relațiile în acest sector.”

De altfel, Rusia — unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de grâu — a reluat livrările către Indonezia în octombrie, după o pauză care a început în ianuarie. Extinderea exporturilor a devenit posibilă după ce autoritățile indoneziene au prelungit certificatele de siguranță pentru cerealele ruseşti.

Consolidarea relațiilor bilaterale vine într-un moment în care schimburile comerciale dintre Rusia și Indonezia au înregistrat creșteri semnificative.

În prima parte a lui 2025, volumul comerciale a urcat cu circa 40% față de aceeași perioadă a anului precedent, după ce în 2024 se atinsese pragul de circa 4,3 miliarde de dolari.

Această evoluţie confirmă rolul Indoneziei ca partener comercial important pentru Rusia în sud‑estul Asiei. megapolitan.

În plus, Indonezia a devenit membru cu drepturi depline al blocului economic-politic BRICS în 2025, fapt apreciat de partea rusă ca o creștere a relevanței Jakarta pe scena globală.

Totodată, colaborările prevăzute pentru zona industrială și energetică — inclusiv cele ce urmează să fie prezentate la expoziția globală industrială INNOPROM 2026 — ar putea intensifica schimburile comerciale și investițiile dintre cele două țări.