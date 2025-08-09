Politica Punct final pentru privilegiile bugetarilor. Va fi interzis







Ilie Bolojan pregătește modificări majore în sistemul bugetar, vizând două măsuri cu efecte semnificative asupra funcționării administrației publice: interzicerea cumulului pensiei cu salariul și eliminarea detașărilor în interiorul instituțiilor publice.

Potrivit unor surse guvernamentale, noile reglementări sunt în curs de finalizare și ar urma să fie anunțate oficial în cel mult două săptămâni. Schimbările propuse urmăresc să aducă eficientizare și ordine în sistem, punând capăt unor practici considerate privilegii și inechitabile pentru angajații tineri sau pe deplin activi în sectorul public.

Una dintre cele mai discutate măsuri este legată de interdicția cumulului pensiei cu salariul în sistemul bugetar.

Deși această prevedere a fost anticipată în Ordonanța Trenuleț de la finalul anului trecut, care stipula că pensionarii din sectorul public trebuie să părăsească definitiv sistemul până la 31 decembrie 2025, Ilie Bolojan insistă acum pe o aplicare mai strictă și, cel mai probabil, fără excepții pentru anumite domenii.

În prezent, peste 10.000 de angajați bugetari primesc simultan pensie și salariu, o situație care este privită cu nemulțumire atât de către societate, cât și de către reprezentanții Guvernului. Premierul a explicat public că, în eventualitatea unor reduceri de personal, acești pensionari ar trebui să fie primii care renunță la post, pentru a nu afecta carierele celor mai tineri angajați.

„În condițiile în care, în anumite instituții, vor avea loc reduceri de personal, ceea ce consider inevitabil, cred că este corect ca persoanele care beneficiază deja de pensie să fie cele care renunță, în loc să fie afectați tinerii care încă au nevoie de un loc de muncă”, a declarat Ilie Bolojan, subliniind intenția Guvernului de a adopta o legislație care să reglementeze clar acest aspect.

O a doua măsură importantă vizează eliminarea detașărilor și transferurilor în interiorul sistemului bugetar. Această practică, folosită adesea pentru a evita concursurile pe post, va fi interzisă, iar cei care în prezent se află detașați vor trebui să revină la postul de bază, cu acordul ambelor părți implicate.

Pentru a asigura o tranziție cât mai lină, este planificată o perioadă de grație între 10 și 30 de zile în care sistemul va fi reașezat, iar angajații vor avea posibilitatea să se adapteze noilor condiții.

Implementarea acestor modificări va fi realizată printr-un proiect de lege care ar putea fi adoptat fie prin procedura obișnuită, fie prin angajarea răspunderii guvernului, în funcție de urgența și importanța reformelor.

Astfel, în caz de reorganizări, angajații care și-ar fi pierdut postul nu vor mai avea opțiunea de a se transfera pur și simplu la o altă instituție, contrar practicilor din trecut. Aceasta are rolul de a aduce o disciplină mai mare în gestionarea personalului din sectorul public.