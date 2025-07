Politica Bugetarii fac scandal pentru a nu-și pierde privilegiile







Sindicaliștii bugetarilor din școli și spitale vor organiza un protest în fața Parlamentului, luni, în intervalul orar 11:00 - 13:00. Aceștia nu sunt de acord să plătească, alături de ceilalți români, loviți dur de noi creșteri majore de taxe, deficitul bugetar produs tocmai prin mărirea nesustenabilă a salariilor lor.

Federația Sanitas a anunțat că va fi prezentă în Parcul Izvor, alături de alte organizații sindicale din sectorul bugetar, pentru a denunța ceea ce califică drept noi „măsuri de austeritate” ce ar afectea direct bugetarii.

„Ne opunem tăierilor care lovesc în drepturile membrilor noștri. Este doar începutul unui val de acțiuni sindicale”, se arată în comunicatul transmis de Sanitas.

Și reprezentanții din sistemul de învățământ se alătură acțiunii. Liderii celor mai importante federații sindicale din educație amenință că, în lipsa unui „dialog real” cu autoritățile, protestele se vor intensifica.

Potrivit bugetarilor din învățământ, care și-au bătut joc de copii și părinți și în urmă cu doi ani, pentru a obține noi creșteri de salarii și privilegii. amenință că și noul an școlar va începe în stradă, nu în sălile de clasă.

„Protestul are loc în fața Parlamentului întrucât Guvernul și-a anunțat intenția de a-și angaja răspunderea tocmai aici. Am fost prevăzători și am obținut aprobare și pentru acest loc, chiar dacă inițial manifestarea fusese planificată în fața Palatului Victoria”, au explicat organizatorii.

Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), a subliniat că personalul din educație este pregătit să continue acțiunile de protest în întreaga țară, dacă cerințele nu vor fi luate în considerare.

„Deschiderea anului școlar ar putea avea loc în stradă, pentru prima dată în ultimele trei decenii. E un mesaj puternic pentru Guvern, dar și un semnal de solidaritate pentru alte state care se confruntă cu situații similare.”

La rândul său, Marius Nistor, liderul Federației „Spiru Haret”, a declarat că urmează consultări cu membrii de sindicat pentru a stabili următoarele forme de protest, menționând că există deschidere spre acțiuni ample, inclusiv greve sau manifestații de durată.

Între timp, Guvernul începe să dea înapoi în fața amenințărilor bugetarilor, care cer, în loc de o diminuare a privilegiilor, noi creșteri.