Psihiatrul Gabriel Diaconu, reacție la depunerea mandatului de senator de Nicolae Ciucă: „A ținut România în val”

Nicolae Ciucă a anunțat miercuri că demisionează din funcția de senator, precizând că a informat deja conducerea Partidului Național Liberal despre decizia sa. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, fostul premier a transmis că „rămâne un liberal convins”, dar fără să ofere explicații detaliate despre motivele care au stat la baza acestei hotărâri.

Reacția lui Gabriel Diaconu la gestul lui Ciucă

Retragerea din politică a lui Nicolae Ciucă vine la trei ani după ce a fost desemnat premier, într-unul dintre cele mai dificile momente din istoria recentă a României. La acea vreme, țara încă resimțea efectele economice și sociale ale pandemiei de COVID-19, iar criza sanitară lăsase în urmă frustrare și incertitudine. Nici nu se încheiase bine această perioadă, că un nou șoc a lovit Europa: invazia Rusiei în Ucraina.

„În perioada în care Nicolae Ciucă a fost propus, și a condus, Guvernul României, țara noastră încă se lupta cu ravagiile umane, și economice, produse de pandemia de COVID, enorm de multă frustrare acumulată, traumă populațională și profundă neliniște economică și financiară,” arată Gabriel Diaconu, psihiatrul care, înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale îi făcea profilul psihologic, spunând că Nicolae Ciucă „este împiedicat să decoleze politic tocmai de faptul că este un „politician antitalent””.

Acesta îi recunoaște însă meritul că a asigurat stabilitatea României într-o perioadă critică: „La scurt timp după aceea, Rusia a invadat Ucraina. Negocierile PNRR, dar și livrarea capitolelor finale, erau în toi, și deodată ne-am trezit cu pericolul real ca un conflict cald să escaladeze la graniță. Frontierele României, îndeosebi pe aliniamentul nord-est, de la Halmeu la Isaccea, au fost inundate cu refugiați care fugeau din calea războiului”. „România a trebuit să facă un lucru pe care, la magnitudinea de care vorbim, nu l-a mai făcut din al Doilea Război Mondial, iar în anumite privințe nu l-a făcut niciodată. Meritul organizării răspunsului României la criza ucraineană nu-i aparține lui Nicolae Ciucă. Nu în mod exclusiv, și nu în mod incluziv. Dar istoria va menționa că a fost guvernul condus de el care a trebuit să gestioneze acest moment,” spune renumitul psihiatru român

Atacuri și critici

Gabriel Diaconu remarcă faptul că de-a lungul carierei sale politice, Nicolae Ciucă a fost subiectul multor controverse. În momentul în care a intrat în politică, i s-a reproșat că a adus cu el mentalitatea militară, deși această disciplină l-a ajutat să fie un lider pragmatic și organizat.

O altă controversă majoră a fost legată de trecutul său în Irak, unde a fost acuzat că și-ar fi „exagerat” meritele în bătălia de la Nassiryia. Cu toate acestea, punctul de contact din teren a fost real, iar implicarea sa a fost confirmată de martori și documente oficiale.

Pe plan intern, în Palatul Victoria, unii îl considerau „prea simplu” pentru funcția de premier, dar în timp i-au recunoscut seriozitatea. Era primul care ajungea la birou și ultimul care pleca, un detaliu rar întâlnit în peisajul politic românesc.

Un mandat fără spectaculozitate, dar cu stabilitate

Gabriel Diaconu remarcă faptul că politica seamănă adesea cu fotbalul: publicul nu judecă doar rezultatele, ci și spectacolul oferit. Cabinetul condus de Nicolae Ciucă nu a fost unul strălucitor în comunicare, dar a reușit să mențină stabilitatea într-o perioadă extrem de tensionată. Pe lângă gestionarea crizei din Ucraina, guvernul său a trebuit să ducă la bun sfârșit negocierile pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), un proces complex care a adus României fonduri europene esențiale.

„Cabinetul Ciucă, respectiv premierul Ciucă, n-au jucat neapărat spectaculos, dar au ținut România în val printr-o situație foarte complicată. Pentru asta domnia sa merită respect și acolade, merită o vorbă bună și recunoștință publică. Noi, românii, trebuie să învățăm să facem asta. Să arătăm respect pentru figurile publice, când merită asta,” spune Diaconu.

Acesta arată că Nicolae Ciucă nu a fost un politician de carieră și nici nu a excelat în discursurile populiste. A fost, în schimb, un lider care a muncit pentru rezultate concrete, un detaliu care l-a făcut respectat chiar și de adversarii săi politici, consideră Gabriel Diaconu.

Dar gestul său de a-și depune mandatul fără scandal sau victimizare este rar întâlnit în politica românească.

„ Mulți dintre cei care-l înjură pe Ciucă nu-i ajung nici la carâmbul cizmei. Ăsta e adevărul. Iar gestul lui de astăzi, de a-și depune mandatul, arată caracter și verticalitate. Măcar de-ar veni în urma lui oameni cel puțin la fel de bine pregătiți, sau oameni care să practice același spirit de echipă. Americanii au o vorbă potrivită, la plecarea din funcție a unui demnitar în slujba statului: Thank you for your service!,” conchide psihiatrul Gabriel Diaconu.