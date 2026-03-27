PSD, în fața unei decizii-cheie. Scenariile prezentate de Grindeanu, înaintea votului din 20 aprilie

Președintele Sorin Grindeanu a declarat vineri că a prezentat, în cadrul întâlnirii regionale a PSD din zona Olteniei, trei scenarii posibile pentru viitorul partidului: menținerea actualei formule de guvernare, trecerea în Opoziție sau o reconfigurare a coaliției. Liderul social-democrat a precizat că acestea sunt singurele opțiuni discutate în partid.

„Să rămânem în această formulă, cum suntem acum, cu prim-ministru Ilie Bolojan și în configurația actuală, să trecem în opoziție, a doua variantă, evidentă. Și a treia, să existe o reconfigurare în interiorul acestei coaliții pro-europene”, a declarat Grindeanu.

Potrivit acestuia, fiecare scenariu a fost analizat în detaliu în cadrul ședinței, iar colegii și-au exprimat punctele de vedere. „Nu există alte scenarii. Astea sunt cele trei. La fiecare am detaliat ce ar însemna acest lucru. Colegii și-au spus punctul de vedere. Votul va fi în 20”, a adăugat liderul PSD.

Sorin Grindeanu: Bolojan nu s-a comportat ca un prim-ministru

Grindeanu a lansat și critici la adresa prim-ministrului, afirmând că acesta nu a acționat ca lider al unei coaliții.

A doua lună de primăvară vine cu un val de aer rece. Ploi, ninsori și vânt puternic în următoarea perioadă
Înalta Curte, decizie finală în procesul de 3,12 milioane dolari dintre Sorin Ovidiu Vântu și Banca Română de Scont
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, Parlament, buget

Sursa: Inquam photos/Octav Ganea

„Primul ministru nu s-a comportat, în aceste 10 luni, și asta e concluzia până la urmă a ședinței de azi, ca un prim-ministru al unei coaliții. Poți să fii președintele PNL, poți să fii președintele PSD, poți să fii președintele USR și te comporți acolo, la partidul tău, pentru electoratul tău, așa cum consideri necesar.

Când ai voturile și faci parte dintr-o coaliție, în care cel mai mare partid este unul care nu e băgat în seamă, sau când e băgat în seamă, ca să fie băgat în seamă, trebuie să amenințe, lucrurile nu mai sunt coordonate constructiv”, a spus acesta.

La întâlnirea regională au participat și membri ai Guvernului din partea PSD, inclusiv vicepremierul Marian Neacșu, a mai precizat Grindeanu. Decizia finală privind direcția partidului urmează să fie luată în urma votului intern programat pentru data de 20.

17:35 - Medvedev: Conflictul din Orientul Mijlociu ar putea escalada nuclear
17:24 - A doua lună de primăvară vine cu un val de aer rece. Ploi, ninsori și vânt puternic în următoarea perioadă
17:18 - Thriller politic la vârful puterii. Serialul pregătit de Netflix
17:11 - Înalta Curte, decizie finală în procesul de 3,12 milioane dolari dintre Sorin Ovidiu Vântu și Banca Română de Scont
17:05 - Sephora, anchetată în Italia. Fetițe de 10 ani, ținta marketingului secret
16:58 - Momentul în care PSD ar fi putut face alianță cu AUR. Explicațiile lui Grindeanu

Punctul comun pe care îl au Liviu Dragnea și Călin Georgescu
Criză provocată de războiul din Iran va avea consecințe pe durata a mulți ani
Donald Trump își pune în practică ideile pe care le are de zeci de ani
