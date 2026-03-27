Ilie Bolojan acuză blocaje în energie. Capacitățile sunt rezervate mult peste necesar

Premierul Ilie Bolojan atrage atenția că în sectorul energetic au fost rezervate capacități mult peste necesarul real al României, ceea ce duce la blocarea investițiilor și la creșterea costurilor.

Șeful Executivului a explicat că România are nevoie de aproximativ 9.000 de megawați pentru a funcționa, iar orice creștere a capacității ar contribui la scăderea prețurilor.

„România pentru a funcţiona are nevoie de aproximativ 9000 de megawaţi. Orice creştere de capacitate de producţie cu 10%, cu 20% ar însemna un mare plus pentru noi, pentru că ar însemna că avem un surplus de energie. Ceea ce ar însemna o reducere de preţuri la energie. Asta trebuie să facem. Dar nu trebuie să ne facem iluzii că cineva va investi să facă 9000 sau 10.000 de megawaţi, să dubleze această capacitate de producţie, pentru că nu şi-ar mai amortiza deloc investiţiile”, a declarat Ilie Bolojan pentru G4Media.

Premierul a arătat că în ultimii trei ani au fost acordate avize pentru 78.000 de megawați, de opt ori mai mult decât capacitatea existentă.

„Au eliberat de opt ori mai mult. Asta ar însemna că, dacă s-ar face jumătate din aceste investiţii, am putea asigura cu energie electrică aproape toată Europa Centrală, ceea ce bineînţeles că nu este fezabil.”

Potrivit premierului, aceste avize sunt folosite pentru a ocupa locuri în rețea fără ca proiectele să fie realizate efectiv, ceea ce împiedică investitorii serioși să intre pe piață.

„Blocându-se nişte locuri la o masă unde cineva ar vrea să investească, în momentul în care un investitor serios se duce la Transelectrica şi vrea să facă o investiţie, i se spune una din două lucruri. Sau că nu se poate pentru că deja este ocupată toată reţeaua, deci scaunul de la masă este ocupat. Sau că, pentru a interveni în reţeaua respectivă, înseamnă practic să investeşti o grămadă de lucru, adică să-ţi mai cumperi un scaun”, detaliază premierul.

Premierul a descris și modul în care unele proiecte sunt folosite în scop speculativ.

„Dar s-ar putea ca a doua zi să îl sune cineva care să spună: Ştiţi, în zona unde vreţi să investiţi, am un proiect, o hârtie pe care v-o pot vinde. Deci îţi cedez scaunul pe care eu l-am rezervat fără să contribui cu nimic la masa respectivă, dacă vrei. Dar pentru asta trebuie să plăteşti nişte bani destul de mulţi, care înseamnă sute de mii de euro sau milioane de euro”, a afirmat Ilie Bolojan.

Întrebat despre aceste practici, premierul a spus că o parte dintre cei implicați pot fi considerați noii „băieți deștepți” din energie.

”Cu siguranţă o bună parte din aceşti oameni sunt băieţii deştepţi care s-au lipit de energie pentru că blochează capacităţi. N-au de gând să facă acele investiţii, n-au resurse, ci doar le blochează şi vând hârtii şi vând doar idei şi lucruri pe care le-au blocat”.

Guvernul pregătește măsuri pentru a descuraja aceste practici, prin introducerea unor garanții mai stricte pentru proiectele aprobate, „în aşa fel încât să le crească garanţiile că dacă nu fac acele investiţii, vor pierde 20% din valoarea acelei investiţii”.

Premierul a explicat că aceste măsuri ar putea elibera capacitățile ocupate artificial.

„În felul acesta, probabil că nu de pe o zi pe alta, dar într-un termen scurt, vom elibera aceste reţele de aceste proiecte de tip parazit pentru a-i lăsa pe cei care vor să investească în energia românească să o facă. Asta ne va scădea preţurile”, a adăugat Ilie Bolojan.

Potrivit premierului, un nou regulament ar putea intra în vigoare în curând, iar procesul va deveni mai transparent.

”Foarte probabil, la jumătatea lunii aprilie vom vedea noul regulament care va schimba lucrurile. Şi vom face transparent toate companiile că au primit aceste autorizaţii. Mi se pare că e de bun simţ să fie o transparenţă cât se poate de clară şi în acest domeniu. Zona de energie este foarte importantă pentru că ea nu doar că asigură un serviciu la un preţ rezonabil pentru cetăţeni, ea îţi face competitivă sau necompetitivă o parte din economie. Dacă nu creştem capacitatea de producţie, dacă nu facem ordine în această piaţă nu vom putea să devenim competitivi”, a mai spus premierul.

Acesta a apreciat că, prin astfel de măsuri, prețurile la energie ar putea scădea cu 10-20% fără probleme.