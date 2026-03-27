Robert Fico, primit la București de Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, se află vineri, 27 martie, într-o vizită oficială în România, unde are programate întâlniri cu principalii lideri ai statului. Vizita are loc într-un context regional în care cooperarea dintre statele din Europa Centrală și de Est capătă o importanță tot mai mare, atât din punct de vedere economic, cât și politic, potrivit Presidency.

Programul oficial a început la Palatul Cotroceni, unde premierul slovac a fost primit de președintele Nicușor Dan. Discuțiile dintre cei doi oficiali au vizat relațiile bilaterale, dar și teme de actualitate precum securitatea regională, cooperarea în cadrul Uniunii Europene și evoluțiile geopolitice recente.

Întâlnirea a reprezentat un prim moment-cheie al vizitei, subliniind interesul comun pentru consolidarea parteneriatului dintre cele două state.

Ulterior, Robert Fico s-a deplasat la Palatul Victoria, unde a fost întâmpinat de premierul Ilie Bolojan. Ceremonialul oficial a inclus onoruri militare și intonarea imnurilor naționale, marcând caracterul oficial al vizitei. Întrevederea dintre cei doi șefi de guvern a început cu o discuție restrânsă, urmată de consultări extinse între delegațiile celor două țări.

Pe agenda discuțiilor s-au aflat subiecte legate de cooperarea economică, investițiile bilaterale și proiectele comune, dar și oportunitățile de dezvoltare în domeniul cultural. În acest context, cei doi oficiali urmează să participe la semnarea unui memorandum de înțelegere între ministerele Culturii din România și Slovacia, document care va reglementa colaborarea în acest domeniu pentru următorii cinci ani.

Vizita include și o deplasare în Oradea, unde premierii vor avea o întâlnire cu reprezentanții comunității slovace din România. Această etapă a vizitei este considerată importantă pentru consolidarea relațiilor la nivel local și pentru susținerea minorităților naționale, care joacă un rol esențial în menținerea legăturilor culturale și istorice dintre cele două state.

Există interes din partea ambelor guverne pentru aprofundarea dialogului bilateral și pentru dezvoltarea unor proiecte comune, în condițiile în care regiunea se confruntă cu multiple provocări economice și de securitate.