Europa în 69 de ani. Semnarea Tratatului de la Roma și visul unității

La 25 martie 1957, statele fondatoare ale Uniunii Europene: Regatul Belgiei (prin Paul-Henri Spaak şi J. Ch. Snoy et d'Oppuers), Republica Federală Germania ( prin Konrad Adenauer şi Walter Hallstein), Republica Franceză ( prin Christian Pineau şi Maurice Faure), Republica Italiană ( prin Antonio Segni şi Gaetano Martino), Marele Ducat al Luxemburg-ului (prin Joseph Bech şi Lambert Schaus), Regatul Țărilor de Jos-Olanda (prin Joseph Luns şi J. Linthorst Homan), au semnat în Cetatea Eternă, Roma, capitala Republicii Italiene și fosta capitală a Imperiului Roman, a Statului Papal, ”Tratatul de Instituire a Comunității Economice Europene”.

Alături de acest tratat, la 25 martie 1957, a fost semnat și actul care punea bazele Comunității Europene a Energiei Atomice. Astfel, istoria consemna acum 69 de ani semnarea ”Tratatelor de la Roma”, acte fundamentale în construcția europeană. „Tratatele de la Roma” au intrat în vigoare la 1 ianuarie 1958.

Practic, Tratatul de la Roma și-a propus trecerea la un nivel superior față de ceea ce se semnase la Paris în 1951 și se convenise la Messina în 1955. Cele șase state desființau tarifele vamale în schimburile dintre ele, decideau aplicarea unui tarif vamal unic în relațiile economice cu terții. În plus, ”cei șase” considerau că trebuia pusă baza unei inițiative privind o politică de dezvoltare comună a agriculturii a rețelei și mijloacelor de transport.

