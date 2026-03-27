Înregistrare din ședința PNL: Nu trebuie să fim ai lui Nicușor Dan pe veci

În timp ce în spațiul public afișează o relație solidă cu președintele Nicușor Dan, în interiorul PNL apar tot mai clar semne de distanțare și calcule politice pe termen lung. Discuțiile purtate recent la Vila Lac arată că liberalii își regândesc strategia, inclusiv în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2028, potrivit Gândul.

PNL ar avea în plan să se desprindă de Nicușor Dan

În cadrul ședinței s-a vorbit deschis despre necesitatea ca partidul să nu rămână asociat pe termen lung cu actualul șef al statului. Mesajul a fost formulat direct de Ștefan Stoica, într-o intervenție care indică o posibilă repoziționare strategică: „Strategic, tot noi ăștia din această sală s-ar putea să luăm decizia în 2028. Dacă vrem să câștigăm președinția României, nu trebuie să fim ai lui Nicușor Dan pe veci”.

Liberalii iau în calcul o desprindere treptată, pentru a evita eticheta de partid dependent de președinte atunci când vor intra din nou în cursa pentru Cotroceni.

În aceeași ședință, tonul a fost tranșant și în raport cu celelalte partide. USR și PSD au fost plasate pe același plan, ca adversari politici. „Noi cred că astăzi trebuie să fim foarte tranșanți. Nu e bun nici PSD-ul, nici USR-ul”, a mai afirmat Stoica, potrivit înregistrării.

Fostul comandant al armatei, favoritul sondajelor din Ucraina. Pe ce loc este Zelenski
Pentagonul ar putea trimite alți 10.000 de soldați lângă Iran. Trump confirmă că CIA i-a spus că Mojtaba Khamenei e gay. Live text
Miza întâlnirii de la Vila Lac

Din înregistrare reiese o tentativă a PNL de a-și reconstrui identitatea politică, într-un context în care alianțele actuale sunt marcate de tensiuni și neîncredere.

Întâlnirea de la Vila Lac a avut ca miză principală viitorul coaliției de guvernare, într-un moment în care relațiile dintre parteneri sunt tot mai fragile. Liberalii au acuzat public Partidul Social Democrat că nu respectă înțelegerile din cadrul alianței.

La rândul său, liderul PNL și premierul Ilie Bolojan a ridicat tonul, acuzând PSD de „dinamitarea” guvernării. Replica nu a întârziat să apară din partea social-democraților, prin vocea lui Sorin Grindeanu, care a sugerat că liberalii ar cocheta cu o eventuală apropiere de AUR: „Am văzut „bezele” trimise de reprezentații PNL către AUR”.

Poziția președintelui

În acest peisaj tensionat, președintele Nicușor Dan încearcă să transmită un mesaj de echilibru, susținând că, în ciuda disputelor, există încă rațiune în interiorul coaliției. „La fiecare dintre cele patru partide eu văd raționalitate (…) dar văd pe de altă parte raționalitate”, a declarat acesta.

Dincolo de declarațiile oficiale, discuțiile interne din PNL arată că partidul nu se concentrează doar pe gestionarea prezentului, ci și pe repoziționarea pentru viitoarele bătălii electorale. Distanțarea de actualul președinte și delimitarea de ceilalți actori politici ar putea deveni elemente centrale ale strategiei liberale în anii următori.

12:14 - Declarațiile lui Donald Trump schimbă prețul petrolului. Cotația Brent a coborât cu 84 de cenți
12:09 - Sarah Ferguson, sub presiune în ancheta Epstein. Se cere audierea ei în Congresul SUA
12:03 - Fostul comandant al armatei, favoritul sondajelor din Ucraina. Pe ce loc este Zelenski
11:54 - Pentagonul ar putea trimite alți 10.000 de soldați lângă Iran. Trump confirmă că CIA i-a spus că Mojtaba Khamenei e g...
11:53 - Inteligența artificială tinde să ofere sfaturi greșite pentru a îi flata pe utilizatori, potrivit unui nou studiu
11:50 - Apocalipsa după Georgescu. Avertismentul spionilor britanici

Înainte de spovedanie
Robert Turcescu, despre motivul pentru care Sorin Grindeanu s-a văzut cu oficialii UE
Planul pentru prăbușirea economiei. Elementul cheie care este vital și aruncă totul în aer
