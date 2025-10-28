PSD ar putea iniția moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan. Anunțul făcut de Lia Olguța Vasilescu

Lia Olguța Vasilescu a avertizat că PSD ar putea solicita plecarea premierului Ilie Bolojan dacă legea pensiilor magistraților nu este adoptată până la termenul limită de 28 noiembrie, subliniind că un asemenea eșec ar atrage pierderea unor fonduri europene și ar necesita asumarea responsabilității politice.

„Decizia noastră de astăzi a fost de a-i transmite premierului Bolojan că dacă se încăpățânează să meargă la fel cu aceeași lege care a fost deja declarată neconstituțională și care știm că va fi declarată neconstituțională și nu acceptă o altă formă de lege, atunci trebuie să-și asume din punct de vedere politic. Și să plece, asta înseamnă asumare politică”, a declarat Lia Olguța Vasilescu pentru publicația Gândul.

„PSD nu mai stă la guvernare în orice condiții. Probabil vom iniția o moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan. Poate nu ajungem acolo, poate își dă demisia, poate că trece legea în forma pe care o dorește dumnealui, poate trece legea la Curtea Constituțională”, a mai spus Lia Olguța Vasilescu pentru sursa citată.

Lia Olguța Vasilescu a explicat că discuțiile privind reforma pensiilor speciale ale magistraților trebuie purtate direct cu reprezentanții sistemului judiciar, pentru a evita blocaje instituționale. Ea a subliniat că, de-a lungul timpului, mai multe guverne au încercat să adopte astfel de legi, însă acestea au fost respinse de Curtea Constituțională în lipsa avizelor necesare.

Potrivit declarațiilor sale, PSD a propus formarea unui grup de lucru alături de magistrați pentru a se asigura că proiectul legislativ respectă condițiile impuse de lege și are șanse reale să fie adoptat. Vasilescu a avertizat că ignorarea avizului CSM ar duce din nou la respingerea legii la CCR, repetând erorile din trecut.

Lia Olguța Vasilescu a acuzat public premierul Ilie Bolojan de faptul că blochează intenționat reformele din administrația publică locală, susținând că acest comportament afectează funcționarea instituțiilor și dezvoltarea comunităților. Ea a afirmat că măsurile necesare pentru deblocarea sistemului nu sunt implementate din cauza opoziției premierului.

„Totul e blocat de Bolojan”, a spus Lia Olguța Vasilescu.

Vicepreședintele PSD a subliniat că formațiunea sa nu va accepta ca deciziile privind administrația locală să fie luate unilateral, fără consultarea partenerilor de coaliție. Ea a menționat că există propuneri pentru reducerea cheltuielilor administrative fără a recurge la disponibilizări, dar că premierul insistă pe o abordare rigidă, ceea ce menține blocajul instituțional.

În opinia Liei Olguța Vasilescu, menținerea acestor blocaje riscă să afecteze stabilitatea coaliției, întrucât PSD nu este dispus să susțină măsuri pe care le consideră ineficiente sau injuste pentru administrațiile locale și pentru cetățeni.

Lia Olguța Vasilescu a precizat că PSD nu intenționează să iasă din coaliția de guvernare, însă a sugerat că actualul Executiv ar putea fi înlocuit, subliniind că, potrivit protocolului politic, în aproximativ un an și jumătate funcția de premier ar urma să revină social-democraților.