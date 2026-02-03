Psalmii pe care să îi citești zilnici, potrivit lui Arsenie capadocianul

Există trei psalmi pe care Sfântul Arsenie Capadocianul le spunea creștinilor care veneai la el că e bine să îi citească zilnic. Asta pentru a primi tot ce au nevoie în viață.

Rugăciunile care sunt mereu ajutătoare în orice context sunt anumiți Psalmi, potrivit Sfântului Arsenie Capadocianului. Practic acesta spunea că există o formulă de aur pentru ca oamenii să primească ceea ce își doresc și ce au nevoie. Regula este să nu ieși din casă până când nu îi citești sau îi asculți. Primul dintre ei este psalmul 22.

Acesta este unul dintre cei mai scurți din toți cei pe care i-a scris Regele David. Acesta este un psalm de purificare. Domnul mă paște și nimic nu-mi va lipsi. La loc de pășune, acolo m-a sălăşluit; la apa odihnei m-a hrănit. Sufletul meu l-a întors, povățuitu-m-a pe căile dreptății, pentru numele Lui. Că de voi și umbla în mijlocul morţii, nu mă voi teme de rele; că Tu cu mine ești”, sunt câteva pasaje din acest psalm.

Următorul pe listă este psalmul 50. Acesta este cel care ajută la purificare și este deschizător de drumuri. Iar psalmul 101 este cel care îndepărtează obstacolele din calea ta.

Deci aceasta ar fi formula care ar ajuta zilnic orice credincios pentru a rămâne pe calea Domnului, potrivit Sfântului Arsenie Capadocianul.

Prima lui minune a fost făcută când era doar un copil și l-a salvat pe fratele său de la înec. Acesta l-a rugat pe Sfântul Gheorghe să îl ajute și acesta l-a ascultat.

Ascultând această poveste un călugăr a decis să îl ia pe Arsenie cu el la mănăstire. Ulterior, Sfântul Arsenie a vindecat oameni bolnavi, a ajutat familii să aibă copii și niciodată nu a pretins bani. Din contră, atunci când i se ofereau spunea că ”credința creștină nu e de vânzare”.