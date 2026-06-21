Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei i-a desemnat sâmbătă pe Preasfinţitul părinte episcop Antonie de Bălţi şi pe Preasfinţitul părinte episcop Veniamin al Basarabiei de Sud drept candidaţi pentru funcţia de arhiepiscop al Chişinăului şi mitropolit al Basarabiei.

Propunerile pentru funcția de Mitropolit vor fi înaintate Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care poate completa lista cu încă un candidat.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Mitropolia Basarabiei, la sediul Mitropoliei Basarabiei din Chişinău, Republica Moldova, s-a întrunit, sâmbătă, Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei. Lucrările au avut loc sub preşedinţia IPS părinte mitropolit Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei şi locţiitor de arhiepiscop al Chişinăului şi mitropolit al Basarabiei.

Au participat PS părinte Antonie, episcop de Bălţi, PS părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, şi PS Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chişinăului.

Ierarhii au desemnat cei doi candidaţi „prin consultare deschisă urmată de vot secret”.

Ulterior, membrii Sinodului mitropolitan s-au întrunit în şedinţă de consultare cu membrii clerici şi mireni ai Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Chişinăului, la care s-au adăugat membrii clerici şi mireni ai Episcopiei de Bălţi şi ai Episcopiei Basarabiei de Sud, delegaţi în Adunarea Naţională Bisericească a Patriarhiei Române.

„În urma votului, s-a decis menţinerea listei candidaţilor, stabilită de Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei, nepropunându-se un al treilea candidat.

Propunerile rezultate din decizia forurilor bisericeşti ale Mitropoliei Basarabiei menţionate mai sus vor fi înaintate Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care are posibilitatea să completeze lista cu încă un candidat, urmând a alege, prin vot secret, Arhiepiscopul Chişinăului şi Mitropolitul Basarabiei”, se precizează în comunicatul Mitropoliei Basarabiei.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat, la începutul lunii iunie, retragerea mitropolitului Petru Păduraru din posturile de arhiepiscop al Chişinăului şi mitropolit al Basarabiei.

IPS Petru a anunţat la sfârşitul lunii mai că demisionează, invocând oficial motive de vârstă şi de sănătate. La scurt timp după anunţ, în spaţiul public au apărut imagini video cu caracter sexual în care ar apărea mitropolitul alături de un bărbat.

Apariţia materialelor a generat speculaţii privind o posibilă legătură cu decizia de retragere şi a provocat controverse în Republica Moldova, cu impact negativ asupra imaginii Mitropoliei Basarabiei, instituţie coordonată de Biserica Ortodoxă Română.