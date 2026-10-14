Update. George Simion a cerut miercuri, 14 octombrie, la o conferință organizată de AUR în Parlamentul European, ca eurodeputații să urmărească modul în care justiția din România gestionează dosarele lui Călin Georgescu. Președintele AUR a criticat anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și a acuzat autoritățile române că afectează funcționarea democrației.

Președintele AUR, George Simion, a lansat miercuri, la Bruxelles, un apel către membrii Parlamentului European pentru monitorizarea procedurilor judiciare care îl vizează pe Călin Georgescu. Solicitarea a fost formulată în cadrul conferinței internaționale „Alegerile anticipate: revenirea democratică la vot a cetăţenilor europeni”, organizată de formațiunea politică.

În discursul său, liderul AUR a susținut că anularea scrutinului prezidențial și situația juridică a unor candidați ridică probleme privind respectarea principiilor democratice în România.

„Vă vorbesc astăzi ca preşedinte al partidului AUR din România şi fiind vocea multor români care nu mai recunosc ţara lor ca o democraţie funcţională. Democraţia nu e proprietatea unei tabere politice sau alteia. Când ai, ca în România, alegeri anulate, când candidaţi populari sunt interzişi sau trimişi în închisoare sub acuzaţii contestate, când alegerile sunt considerate nelegitime, democraţia însăşi e în pericol”, a spus George Simion în intervenţia sa.

Liderul AUR a făcut referire și la declarațiile președintelui Nicușor Dan privind un „cordon sanitar”, dar și la pozițiile unor creditori internaționali despre organizarea alegerilor.

Simion a criticat aceste poziții și a cerut eurodeputaților să urmărească dacă procedurile judiciare împotriva lui Călin Georgescu respectă principiile independenței și echității.

„Mă gândesc, nu suntem democraţie, suntem republică bananieră sau huntă, cum exista pe vremuri în America de Sud sau în anumite ţări africane, doar în unele. Aici, la începutul acestei conferinţe, facem un apel la membrii Parlamentului European de a monitoriza acţiunile justiţiei împotriva lui Călin Georgescu şi cazurile aferente în termeni de proporţionalitate, echitate şi independenţă, să reafirme faptul că voinţa populară exprimată în alegeri libere nu poate fi răsturnată prin procese nejustificate şi prin consensul unor elite şi să îşi dea seama că excluderea unor forţe politice din cursa democratică slăbeşte valorile europene”, a mai spus el.

În încheierea intervenției, George Simion a solicitat restabilirea unei competiții politice pe care o consideră democratică și a reluat acuzațiile privind existența unor deținuți politici în România.

„În Uniunea Europeană nu vrem deţinuţi politici. Eliberaţi deţinuţii politici, restauraţi democraţia şi competiţia democratică autentică şi lăsaţi poporul român să decidă”, a precizat preşedintele AUR.

Aproximativ 70 de persoane s-au strâns miercuri la Bruxelles, în fața Parlamentului European, pentru a protesta față de decizia Tribunalului București care a dispus arestarea preventivă a lui Călin Georgescu, pentru 30 de zile. Susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale au venit în capitala europeană la invitația președintelui AUR, George Simion.

George Simion protestează miercuri la Bruxelles, în fața Parlamentului European, alături de susținătorii lui Călin Georgescu. Aceștia sunt nemulțumiți de decizia Tribunalului București, care a dispus pe 29 septembrie arestarea preventivă a fostului candidat la alegerile prezidențiale, pentru 30 de zile.

Marți, 13 octombrie, Tribunalul București a decis înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu, pentru 30 de zile. Hotărârea îi aparține judecătorului Vlad Andriescu, același magistrat care, pe 22 septembrie, a respins prima cerere de arestare a lui Georgescu. Cererea apărării fusese analizată luni, iar pronunțarea a fost amânată pentru marți.

Decizia nu este definitivă și poate fi contestată în 48 de ore de la comunicare. DIICOT a anunțat că o va ataca, astfel că Georgescu rămâne deocamdată în arest preventiv, iar cele 30 de zile încep să curgă abia după rămânerea definitivă a hotărârii.

Potrivit hotărârii, pe durata arestului la domiciliu Georgescu nu va avea voie să comunice cu anumite persoane implicate în dosar. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat de DIICOT într-un dosar de înșelăciune, în care prejudiciul se ridică la aproximativ 1,1 milioane de euro. Georgescu a respins acuzațiile.

Timp de mai bine de două săptămâni, susținătorii lui Călin Georgescu au protestat seară de seară în fața Arestului Central din București. Cea mai mare prezență s-a înregistrat pe 3 octombrie, când aproximativ 1.000 de simpatizanți au strigat în fața arestului.

Acum, peste 70 de protestatari s-au adunat în fața Parlamentului European, alături de președintele AUR, George Simion. Liderul formațiunii a transmis un mesaj pe Facebook, direct de la protestul din Bruxelles: „Libertate pentru Călin Georgescu!”.

George Simion a invitat la protest lideri ai partidelor europarlamentare. Printre vorbitorii de la manifestația din fața Parlamentului European s-au aflat și reprezentanți ai partidului din opoziția belgiană.

Membrii AUR au criticat anularea alegerilor prezidențiale din 2024, atunci când Călin Georgescu era aproape de a câștiga cea mai înaltă funcție a statului. Ei au criticat, de asemenea, arestarea fostului candidat.