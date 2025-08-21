Politica

Proprietățile românilor, supravegheate cu drone. Ce pregătește Ministerul Dezvoltării

Ministerul Dezvoltării propune un proiect legislativ prin care proprietățile românilor care locuiesc la curte vor fi supravegheate prin drone și sateliți. Inițiativa urmărește monitorizarea atentă a terenurilor și construcțiilor, pentru a identifica toate modificările nedeclarate.

Ministerul Dezvoltării introduce un proiect cu drone

Proprietățile românilor care stau la curte ar putea fi supravegheate cu drone și sateliți, potrivit unui proiect de lege propus de Ministerul Dezvoltării. Inițiativa urmărește ca toate construcțiile și amenajările noi să fie declarate la primărie, în condițiile în care numeroși proprietari evită această obligație.

Măsura are ca scop transparentizarea modificărilor aduse gospodăriilor și actualizarea corectă a impozitelor locale. Proiectul a fost anunțat într-un context în care autoritățile locale reclamă dificultăți în depistarea construcțiilor ilegale sau nedeclarate.

Proprietarii nu declară modificările aduse proprietăților

Obligația declarării există și în prezent, însă mulți proprietari nu notifică autoritățile atunci când ridică noi construcții sau amenajează terenurile. În acest sens, Ministerul susține că tehnologia aeriană va permite o monitorizare mai eficientă, eliminând discrepanțele dintre realitatea din teren și declarațiile contribuabililor.

Pentru aplicarea acestei măsuri, primăriile ar urma să fie dotate cu drone de supraveghere, iar inspectorii autorizați vor utiliza atât fotografii, cât și date furnizate de Centrul Național de Cartografiere.

Amenzi usturătoare pentru nedeclararea construcțiilor

Orice construcție ridicată fără notificarea administrației locale, fie că este vorba de un grajd, o magazie, un coteț de păsări sau o alee din beto, va putea fi identificată. Toate controalele necesare vor fi realizate cu ajutorul dronelor, fotografiilor aeriene sau imagini din satelit.

În cazul nerespectării obligației de declarare, amenzile vor fi considerabile. Potrivit proiectului, sancțiunile pornesc de la 1.000 de lei și pot depăși 100.000 de lei, în funcție de gravitatea abaterii. Mai mult, aceste sancțiuni ar putea fi mai mari decât valoarea efectivă a construcției, ceea ce, spun autoritățile, va descuraja încălcarea legii.

 

 

