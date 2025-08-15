Social
Cel mai mare și mai modern cămin studențesc din țară, aproape gata. Guvernul a suplimentat bugetul investiției
- Veronica Bursașiu
- 15 august 2025, 20:05
Suprafața desfășurată a căminului este de 30.730 mp. Cu o capacitate totală de 451 camere pentru cazarea studenților. "Finalizăm construcția celui mai mare cămin studențesc din România, la Universitatea de Vest din Timișoara", a anunțat ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila. Ministerul Dezvoltării finanțează construirea mai multor cămine studențești în alte localități.
Creșterea bugetului cu 139,2 milioane lei va acoperi finalizarea lucrărilor
Investiția UVT, demarată în 2022 și realizată prin Compania Națională de Investiții (CNI), a primit o actualizare a indicatorilor tehnico-economici.
"La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a decis, în ședința de astăzi ( joi, 14 august, n.r), alocarea unei sume suplimentare, pentru finalizarea proiectului de investiţii Construire Cămin Studențesc – Universitatea de Vest din Timișoara”, a spus ministrul Cseke.
Creșterea bugetului proiectului de investiții „Construire cămin studențesc – Universitatea de Vest din Timișoara”, cu 139,2 milioane lei va acoperi finalizarea lucrărilor. Inclusiv instalarea echipamentelor, a sistemul de control acces. Dar și instalarea sistemul wi-fi integrat și reamenajarea exterioară. Valoarea totală a investiției ajunge astfel la 230,4 milioane lei. Studenții vor beneficia de săli de lectură, zone de luat masa. Căminul va avea parcare subterană și supraterană, pistă de alergare, zone dedicate bicicletelor. Imobilul va avea dotări moderne, de la sistem de control acces, la internet wireless performant.
Condiții de locuire și viață studențească la standarde europene
Universitatea de Vest din Timișoara se pregătește să ofere studenților săi o experiență de cazare la cele mai înalte standarde.Rectorul UVT, Marilen Pirtea anunță deschierea unui nou campus studențesc.
"Guvernul României realizează în Timișoara investiția în noul cămin al Universității de Vest din Timișoara, un spațiu modern destinat studenților prin care capacitățile de cazare ale universității noastre vor crește considerabil. Investiția este aproape de finalizare. Și va echivala cu deschiderea unui nou campus studențesc în Timișoara. În zona străzii Renașterii. Ne apropiem de inaugurarea celui mai mare cămin studențesc din România. O facilitate importantă care va asigura condiții de locuire și viață studențească la standarde europene”, a declarat Marilen Gabriel Pirtea, rectorul UVT
