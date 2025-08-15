Cel mai mare și mai modern cămin studențesc din țară, aproape gata. Guvernul a suplimentat bugetul investiției

Investiția UVT, demarată în 2022 și realizată prin Compania Națională de Investiții (CNI), a primit o actualizare a indicatorilor tehnico-economici.

"La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a decis, în ședința de astăzi ( joi, 14 august, n.r), alocarea unei sume suplimentare, pentru finalizarea proiectului de investiţii Construire Cămin Studențesc – Universitatea de Vest din Timișoara”, a spus ministrul Cseke.

Creșterea bugetului proiectului de investiții „Construire cămin studențesc – Universitatea de Vest din Timișoara”, cu 139,2 milioane lei va acoperi finalizarea lucrărilor. Inclusiv instalarea echipamentelor, a sistemul de control acces. Dar și instalarea sistemul wi-fi integrat și reamenajarea exterioară. Valoarea totală a investiției ajunge astfel la 230,4 milioane lei. Studenții vor beneficia de săli de lectură, zone de luat masa. Căminul va avea parcare subterană și supraterană, pistă de alergare, zone dedicate bicicletelor. Imobilul va avea dotări moderne, de la sistem de control acces, la internet wireless performant.