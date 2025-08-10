UVT face primul liceu în cea mai bogată comună din țară

Comuna Dumbrăvița are 20 de kilometri pătrați. Are 7.200 de oameni. Din 2005 populația comunei s-a dublat. Comuna nu mai are și niciun metru pătrat de teren agricol. Aici au vile milionarii României. Printre aceștia sunt Emil Cristescu, unul din fondatorii Bega Grup, Romeo Dunca, acționar majoritar la una dintre cele mai mari companii de transport rutier din România, celebrul Georgică Cornu, avocați, judecători, procurori, vameși.

Acum, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), alături de Consiliul Local al Comunei Dumbrăvița, au intrat într-o asociere strategică pentru realizarea celui mai mare proiect de investiții al Dumbrăviței. Este vorba despre un Campus educațional multidimensional. Acesta va fi compus dintr-un liceu nou și un Hub educațional și de cercetare. Acestea vor funcționa sub egida UVT și a autorității locale.

"A fost adoptat, cu unanimitate de voturi, proiectul de Hotărâre de Consiliu prin care, pe terenul situat între str. Blaise Pascal, DJ691 și Centura Timișoarei, se va realiza primul liceu din Dumbrăvița. Liceul va fi dezvoltat cu resurse educaționale din partea UVT. Alături de liceu, va fi dezvoltat un Hub educațional și de cercetare, un centru modern de inovație și expertiză. În acestea se vor pregăti profesorii și specialiștii viitorului. Investiția va completa liceul și va fi realizată prin refuncționalizarea fostului incubator de afaceri", a anunțat rectorul UVT Marilen Pirtea.

În cadrul campusului educațional se vor amenaja mai multe facilități sportive. Va fi un stadion de două mii de locuri. Și mai multe terenuri de antrenament. Toate menite să ofere condiții excelente pentru elevi și sportivi. Totul va fi completat cu de o zona de servicii, depozitare și industrie nepoluantă."Calitatea vieții în zona metropolitană timișoreană va include pe viitor și acest nou Campus educațional din Dumbrăvița. Realizat prin contribuția și experiența comunității universitare UVT, principala universitate comprehensivă a vestului țării", a concluzionat rectorul UVT.