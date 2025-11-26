Proiectul de modernizare a pistei 1 de la Aeroportul Otopeni, scos la licitație. Ultima modernizare a avut loc acum 31 de ani

Licitația publică pentru modernizarea Pistei nr. 1 de decolare și aterizare a Aeroportului Otopeni a fost oficial lansată de Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB), marcând debutul celui mai amplu proiect de investiții din istoria aerogării.

Contractul are o valoare estimată de aproximativ 106 milioane de euro, iar durata maximă de execuție este stabilită la 16 luni. Ultima modernizare capitală a acestei piste a avut loc în urmă cu 31 de ani.

Pentru a menține fluxul de zboruri și a permite în continuare accesul aeronavelor militare dinspre Baza 90 Transport Aerian, autoritățile au stabilit ca lucrările să fie realizate în etape. Această organizare este esențială pentru ca activitatea aeroportuară să nu fie afectată pe durata modernizării.

„CNAB a lansat licitaţia publică pentru modernizarea pistei nr. 1 de decolare/aterizare a Aeroportului „Henri Coandă”. Această lucrare de anvergură majoră marchează un pas decisiv în modernizarea infrastructurii aviatice din România, fiind cel mai important proiect de investiţii din istoria aeroportului. Prin acest proiect, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti continuă modernizarea şi extinderea capacităţii de operare a Aeroportului ”Henri Coandă”, conformând intrastructura aeroportuară la standardele internaţionale cele mai stricte în domeniul aviaţiei”, informează compania.

Proiectul de modernizare include o serie amplă de intervenții asupra infrastructurii aeroportuare: refacerea completă a Pistei 08R-26L de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, amenajarea a cinci noi căi de rulare, precum și reabilitarea a două dintre cele existente.

În același timp, sunt prevăzute înlocuirea totală a instalațiilor de balizaj pentru pistă și căile de rulare, modernizarea rețelelor subterane de cabluri care alimentează balizajul, reconfigurarea zonei de siguranță, modificarea traseului drumului perimetral și realizarea unor platforme anti-suflu la extremitățile pistei, pentru protejarea terasamentelor în timpul decolărilor.

„Din considerente operaţionale şi tehnice, lucrările se vor executa etapizat, atât pentru a se asigura continuitatea operaţiunilor aeroportuare, cât şi pentru ca aeronavele militare să aibă acces la pistă dinspre Baza 90 transport aerian”, precizează compania.

Valoarea estimată a contractului se ridică la aproximativ 106 milioane de euro, iar durata maximă de execuție este stabilită la 16 luni. Etapa de proiectare va fi realizată în nouă luni, iar lucrările vor beneficia de o garanție minimă de cinci ani de la data recepției. Ofertele pot fi depuse până la termenul-limită de 18 decembrie 2025.

Pista nr. 1 nu a mai trecut printr-o modernizare completă de 31 de ani, ultima intervenție majoră fiind consemnată în 1994. Ulterior, pentru menținerea standardelor de siguranță, au fost efectuate lucrări de reparații în 2017, în perioada primului mandat al actualului director general al CNAB, Bogdan Mîndrescu.