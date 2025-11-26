Social

Proiectul de modernizare a pistei 1 de la Aeroportul Otopeni, scos la licitație. Ultima modernizare a avut loc acum 31 de ani

Comentează știrea
Proiectul de modernizare a pistei 1 de la Aeroportul Otopeni, scos la licitație. Ultima modernizare a avut loc acum 31 de aniPistă aeroport. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Licitația publică pentru modernizarea Pistei nr. 1 de decolare și aterizare a Aeroportului Otopeni a fost oficial lansată de Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB), marcând debutul celui mai amplu proiect de investiții din istoria aerogării.

Contractul are o valoare estimată de aproximativ 106 milioane de euro, iar durata maximă de execuție este stabilită la 16 luni. Ultima modernizare capitală a acestei piste a avut loc în urmă cu 31 de ani.

Este cel mai important proiect de investiţii din istoria aeroportului

Pentru a menține fluxul de zboruri și a permite în continuare accesul aeronavelor militare dinspre Baza 90 Transport Aerian, autoritățile au stabilit ca lucrările să fie realizate în etape. Această organizare este esențială pentru ca activitatea aeroportuară să nu fie afectată pe durata modernizării.

„CNAB a lansat licitaţia publică pentru modernizarea pistei nr. 1 de decolare/aterizare a Aeroportului „Henri Coandă”. Această lucrare de anvergură majoră marchează un pas decisiv în modernizarea infrastructurii aviatice din România, fiind cel mai important proiect de investiţii din istoria aeroportului. Prin acest proiect, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti continuă modernizarea şi extinderea capacităţii de operare a Aeroportului ”Henri Coandă”, conformând intrastructura aeroportuară la standardele internaţionale cele mai stricte în domeniul aviaţiei”, informează compania.

Mirel Curea: Toate jocurile din jurul lui Nicușor Dan trebuie să plece de la rezultatul primului tur
Mirel Curea: Toate jocurile din jurul lui Nicușor Dan trebuie să plece de la rezultatul primului tur
Trump anunță că Putin face concesii cu privire la teritoriu
Trump anunță că Putin face concesii cu privire la teritoriu
Aterizare Tarom

Aterizare Tarom. Sursă foto: Facebook

Ce prevede proiectul de modernizare a pistei de pe Aeroportul Otopeni

Proiectul de modernizare include o serie amplă de intervenții asupra infrastructurii aeroportuare: refacerea completă a Pistei 08R-26L de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, amenajarea a cinci noi căi de rulare, precum și reabilitarea a două dintre cele existente.

În același timp, sunt prevăzute înlocuirea totală a instalațiilor de balizaj pentru pistă și căile de rulare, modernizarea rețelelor subterane de cabluri care alimentează balizajul, reconfigurarea zonei de siguranță, modificarea traseului drumului perimetral și realizarea unor platforme anti-suflu la extremitățile pistei, pentru protejarea terasamentelor în timpul decolărilor.

„Din considerente operaţionale şi tehnice, lucrările se vor executa etapizat, atât pentru a se asigura continuitatea operaţiunilor aeroportuare, cât şi pentru ca aeronavele militare să aibă acces la pistă dinspre Baza 90 transport aerian”, precizează compania.

Proiectul va costa 100 de milioane de euro

Valoarea estimată a contractului se ridică la aproximativ 106 milioane de euro, iar durata maximă de execuție este stabilită la 16 luni. Etapa de proiectare va fi realizată în nouă luni, iar lucrările vor beneficia de o garanție minimă de cinci ani de la data recepției. Ofertele pot fi depuse până la termenul-limită de 18 decembrie 2025.

Pista nr. 1 nu a mai trecut printr-o modernizare completă de 31 de ani, ultima intervenție majoră fiind consemnată în 1994. Ulterior, pentru menținerea standardelor de siguranță, au fost efectuate lucrări de reparații în 2017, în perioada primului mandat al actualului director general al CNAB, Bogdan Mîndrescu.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:19 - Fulgy, scandal și bătaie în Dubai. În rolurile principale el și BDLP
16:11 - Mirel Curea: Toate jocurile din jurul lui Nicușor Dan trebuie să plece de la rezultatul primului tur
16:02 - Trump anunță că Putin face concesii cu privire la teritoriu
15:56 - Nicușor Dan: Statul rămâne în urmă față de ritmul societății
15:47 - Impactul economic al încetării activității Lukoil în România. Statul poate acționa pentru a controla situația
15:35 - Decizie dată de judecători într-un dosar celebru din fotbalul românesc. Mari emoții pentru Dumitru Dragomir

HAI România!

S-a ales praful, băgați fanfara! Hai LIVE cu Turcescu
S-a ales praful, băgați fanfara! Hai LIVE cu Turcescu
Români morţi în străinătate în înprejurări suspecte
Români morţi în străinătate în înprejurări suspecte
Planul de Pace "Trump", controverse. Revolta Ucrainei și rânjetul Kremlinului
Planul de Pace "Trump", controverse. Revolta Ucrainei și rânjetul Kremlinului

Proiecte speciale