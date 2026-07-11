Campionatul Mondial de fotbal din acest an își stabilește în acest weekend ultimele două semifinaliste. Vineri seara, naționala Spaniei a reușit să își asigure biletul pentru penultimul act al competiției, după ce s-a impus în fața Belgiei cu scorul de 2-1. Ibericii așteaptă acum să afle numele celorlalte echipe care vor continua cursa pentru marele trofeu, în urma ultimelor două confruntări programate în sferturile de finală. Joi, Franța a trecut de Maroc cu scorul de 2-0.

Mai sunt doar două meciuri de disputat în această fază a Cupei Mondiale, ambele urmând să aibă loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, conform programului oficial transmis de organizatori. Fanii fotbalului vor putea urmări duelurile extrem de interesante dintre Anglia și Norvegia, respectiv Argentina și Elveția.

Primul duel al nopții este cel dintre Norvegia și Anglia, programat să înceapă sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00. Cele două selecționate vin după un parcurs solid în cadrul turneului final și promit un spectacol total pe teren.

Englezii au ajuns în această fază după ce au câștigat Grupa L. Ulterior, în șaisprezecimi, selecționata din Albion a trecut de RD Congo cu scorul de 2-1, pentru ca în optimile de finală să se impună în fața Mexicului într-un meci spectaculos, încheiat cu scorul de 3-2.

De cealaltă parte, Norvegia a încheiat faza grupelor pe locul al doilea în Grupa I. În fazele eliminatorii, nordicii au învins mai întâi Coasta de Fildeș cu scorul de 2-1 în șaisprezecimi, realizând apoi o mare surpriză în optimi, unde au eliminat Brazilia cu același scor, 2-1.

Cea de-a doua partidă rămasă din faza sferturilor de finală va pune față în față reprezentativele Argentinei și Elveției. Meciul se va disputa duminică dimineață, începând cu ora 04:00, pe stadionul din Kansas City.

Sud-americanii au câștigat Grupa J, având însă meciuri dificile în fazele superioare. În șaisprezecimi, Argentina a trecut de Capul Verde cu scorul de 3-2, însă numai după reprizele de prelungiri. În faza optimilor, „pumele” au învins naționala Egiptului tot cu scorul de 3-2, demonstrând o forță ofensivă deosebită.

Adversara lor, Elveția, a câștigat Grupa B și a arătat o organizare defensivă excelentă. În șaisprezecimi, elvețienii au trecut la limită de Ghana, scor 1-0. În optimile de finală, aceștia au oferit un meci dramatic împotriva Columbiei, pe care au învins-o cu scorul de 4-3, în urma loviturilor de departajare.

Iubitorii fotbalului din România pot viziona toate fazele decisive ale turneului final în direct. În România, meciurile de la Cupa Mondială 2026 sunt transmise de Antena 1 și pe platforma AntenaPLAY, conform drepturilor de difuzare deținute de Grupul Antena.

Câștigătoarele celor patru confruntări din sferturi se vor califica în semifinalele competiției, fază care va decide finalistele ediției din 2026. Miza este uriașă, iar presiunea se mută acum pe umerii celor patru echipe care intră pe teren în această noapte.