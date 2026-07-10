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Spania - Belgia, marea confruntare din sferturile Campionatului Mondial. Traseul celor două echipe în turneu

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Spania - Belgia, marea confruntare din sferturile Campionatului Mondial. Traseul celor două echipe în turneuMinge de fotbal. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Campionatul Mondial din 2026 programează o confruntare de zile mari în cel de-al doilea sfert de finală al competiției. Spania și Belgia se vor înfrunta direct pentru un loc în semifinalele turneului suprem, într-o partidă găzduită de Los Angeles Stadium. Microbiștii din România vor putea urmări spectacolul fotbalistic vineri, începând cu ora 22:00, meciul fiind transmis live pe Antena 1 și pe platforma AntenaPLAY.

Spania deține o defensivă de fier la Campionatul Mondial

Echipa națională a Spaniei impresionează la această ediție a turneului final prin organizarea defensivă de excepție. Ibericii reprezintă singura formație de la Cupa Mondială care a reușit performanța de a nu primi niciun gol până în această fază, deși au disputat deja cinci confruntări.

Parcursul Spaniei a început mai ezitant, cu un rezultat de egalitate, 0-0 în compania selecționatei din Capul Verde. Ulterior, Furia Roja a dezlănțuit o serie de patru victorii consecutive: un succes categoric cu 4-0 împotriva Arabiei Saudite, o victorie la limită, 1-0 cu Uruguay, un triumf clar cu 3-0 în fața Austriei și, în cele din urmă, un succes vital cu 1-0 obținut în faza optimilor împotriva Portugaliei.

Campionatul Mondial de fotbal

Campionatul Mondial. Sursa foto: FIFA

Belgia s-a impus spectaculos în fazele eliminatorii

În tabăra adversă, reprezentativa Belgiei a avut un parcurs mult mai sinuos și mai puțin convingător la debutul turneului. Dracii roșii au început competiția cu două rezultate de egalitate în faza grupelor, înregistrând un 1-1 cu Egipt și un 0-0 în compania Iranului. Calificarea și câștigarea grupei au fost asigurate după o victorie concludentă, scor 5-1 în fața Noii Zeelande.

Meciurile eliminatorii au adus însă mult mai mult dramatism pentru belgieni. În optimi, aceștia au trecut de Senegal cu scorul de 3-2, după reprizele de prelungiri. Ulterior, selecționata belgiană a obținut o victorie clară și extrem de dorită de fani, scor 4-1 în fața reprezentativei Statelor Unite ale Americii.

Istoricul confruntărilor directe avantajează clar Spania

Meciul de pe Los Angeles Stadium va reprezenta a 14-a întâlnire oficială din istorie dintre cele două selecționate. Statisticile generale sunt de partea ibericilor, care au înregistrat șapte victorii, în timp ce Belgia a reușit să câștige de trei ori, alte trei partide terminându-se la egalitate.

Mai mult, Spania domină autoritar istoria recentă a duelurilor directe, reușind să câștige ultimele cinci meciuri jucate împotriva Belgiei. În aceste confruntări recente, golaverajul este unul spectaculos, 13-1 în favoarea Spaniei. Cel mai drastic rezultat s-a înregistrat în anul 2009, atunci când Furia Roja s-a impus cu un categoric 5-0.

Romelu Lukaku a stabilit un record istoric din postura de rezervă

Chiar dacă pornesc cu a doua șansă din perspectiva istoricului, belgienii au moralul ridicat datorită realizărilor individuale. Atacantul Romelu Lukaku a setat o premieră istorică la Cupa Mondială după ce a reușit să marcheze în duelul din optimile de finală dintre Statele Unite ale Americii și Belgia, încheiat cu scorul de 4-1 pentru belgieni.

Prin această reușită, golgheterul all-time al naționalei Belgiei a devenit primul jucător din istoria fotbalului care reușește să înscrie în trei meciuri diferite din postura de rezervă la aceeași ediție a Cupei Mondiale. El a depășit astfel un record simbolic care era împărțit până acum de legendele Roger Milla, Rudi Voller și Andre Schurrle, fotbaliști care reușiseră această performanță în doar două partide în cadrul aceluiași turneu final.

La Mondialul găzduit de Mexic în 1986, cele două naționale s-au întâlnit tot în sferturile de finală. S-auu calificat belgienii, după 1-1 și 5-4 la loviturile de departajare.

La World Cup 1990, în faza grupelor, Spania a câștigat în fața Belgiei, scor 2-1.

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