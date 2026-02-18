Austria slăbește parteneriatul cu SUA în detrimentul celui cu România. Mișcare de impact pe piața globală

Austria încearcă să extindă energia regenerabilă și să crească importurile de gaz din Africa pentru a evita dependența excesivă de gazul natural lichefiat din SUA, a declarat, miercuri, secretarul austriac pentru Energie, Elisabeth Zehetner, pentru Reuters.

Statele europene încearcă să mențină prețurile la energia electrică la un nivel accesibil, în condițiile în care Uniunea Europeană va elimina treptat gazul rusesc până în 2027, ca reacție la invazia Ucrainei din 2022. În același timp, multe guverne se tem că ar putea înlocui o dependență cu alta sub președintele Donald Trump.

„În această perioadă Statele Unite nu sunt predictibile, deci pentru Austria analizăm cu atenţie metode pentru a ne asigura că avem GNL din surse diferite”, a declarat Elisabeth Zehetner, pentru Reuters.

Zehetner participă, alături de alți oficiali din 38 de state membre OCDE, la o reuniune a Agenției Internaționale pentru Energie, organizată la Paris, unde sunt discutate teme legate de securitatea energetică.

„De la începutul anului trecut, nu mai importăm gaz rusesc, dar ne confruntăm acum cu aceeași problemă în ceea ce privește GNL. Și dacă peste 40 % din importurile de GNL ale Europei provin doar din SUA, trebuie să ne întrebăm dacă nu am înlocuit o dependență cu alta”, a adăugat ea.

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a criticat, marți, accentul pus de AIE pe energiile regenerabile și pe politica climatică și a îndemnat Europa să cumpere mai mult GNL din SUA, pe care l-a descris ca fiind ieftin.

Zehetner a afirmat, însă, că majoritatea miniștrilor prezenți la prima sesiune de miercuri și-au reafirmat angajamentul față de extinderea energiei regenerabile, deoarece aceasta este produsă pe plan intern și are un cost redus, menționând totodată că gazul natural rămâne esențial pentru stabilitatea aprovizionării.

„Producția internă este mai fiabilă decât orice tip de importuri... dar știm că vom rămâne dependenți de gaz încă multe decenii. Întrebarea este cum vom conviețui cu aceste dependențe”, a declarat acesta.

Austria vrea să își majoreze importurile de gaze din Africa prin conducta Transmed, care ajunge în Italia, precum și din zăcământul românesc Neptun Deep din Marea Neagră, dezvoltat de OMV, unde producția ar urma să înceapă anul viitor. În prezent, țara importă gaze din Norvegia, SUA și Qatar.

Întrebată despre o posibilă revenire la gazul rusesc, Zehetner a spus că Austria ar prefera să cumpere energie regenerabilă din Ucraina, dar a adăugat că, dacă ar exista un acord de pace acceptabil pentru Kiev, s-ar putea lua din nou în considerare o parte din gazul rusesc.

„În ceea ce priveşte rolul Rusiei… ne-am învăţat lecţia, deci nu vrem să mai fim dependenţi de nimeni”, a mai spus aceasta.