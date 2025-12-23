Politica

Bolojan, Crăciun cu gândul la patrie, sarmale și salată de boeuf cu mazăre

Bolojan, Crăciun cu gândul la patrie, sarmale și salată de boeuf cu mazăreIlie Bolojan. Sursă foto: gov.ro
Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre programul său de Crăciun, menționând ce planuri are pentru această perioadă, ce își dorește și ce va mânca. „Îmi doresc ca țara noastră, din poziția în care sunt acum, să treacă cu bine și peste lunile următoare”, a spus acesta, la un post TV.

Ce își dorește Bolojan de Crăciun

Întrebat dacă i-a scris lui Moș Crăciun, Bolojan a spus că nu și că nici nu intenționează să facă acest lucru. În schimb, la întrebarea legată de dorințele sale pentru aceste sărbători, premierul a declarat că își dorește câteva zile de liniște.

„Și îmi doresc ca țara noastră, din poziția în care sunt acum, să treacă cu bine și peste lunile următoare, pentru că am încredere în România, am încredere în românii și putem mult mai mult decât am demonstrat până acum”, a mai spus șeful Executivului.

Bolojan  a mai declarat că, uneori, vin la el colindători, prieteni sau artiști locali: „Cel puțin în seara de Crăciun și în prima zi voi fi acasă. Mai vin câteodată colindători pe la mine sau vin prieteni. Sunt niște artiști locali, care o dată la doi trei ani de zile m-au colindat”. În schimb, premierul a menționat că nu merge la colindat: „Nu prea. Mă duc la mama”.

Ce mâncare preferă Bolojan de Crăciun

Întrebat dacă gătește, Bolojan a răspuns din nou, sec, că nu. În ceea ce privește mâncărurile preferate de Crăciun, Bolojan a spus că preferă preparatele tradiționale din zona sa, respectiv produsele din porc și sarmalele.

sarmale

Sarmale. Sursa foto: Freepik

În privința dilemei legate de salata de boeuf, „cu sau fără mazăre”, premierul a clarificat scurt opțiunea sa: „Cu mazăre”.

Ce vrea Nicușor Dan de Crăciun

La polul opus, întrebat după ședința Consiliului European care ar fi lista sa de dorințe pentru anul viitor și ce i-ar cere lui Moș Crăciun, Nicușor Dan a răspuns: „Am avut o scurtă discuţie cu fetiţa… Ştiu că primul lucru pe care şi-l doreşte este să fim noi sănătoşi, dar al doilea… am spus ceva despre clasa politică şi a spus ”vai, tati, ce limbaj educativ ai”. Din poziţia asta, îmi doresc ca societatea românească să-şi conştientizeze şi oportunităţile, şi vulnerabilităţile şi să reuşim să lucrăm împreună. Dacă Moş Crăciun lucrează la nivelul ăsta de abstract, cred că ar fi un lucru bun”.

1 comentarii

  1. Stoicu Camy spune:
    23 decembrie 2025 la 9:28

    ''„Îmi doresc ca țara noastră, din poziția în care sunt acum, să treacă cu bine și peste lunile următoare”
    Hai sictir in pi zda ma-tii.

Proiecte speciale