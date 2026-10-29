Prognoza meteo, 29 octombrie. Ploi, ceață și vânt în mai multe regiuni

Prognoza meteo pentru joi, 29 octombrie, indică o zi predominant înnorată în România, cu ploi în Dobrogea, Moldova, Muntenia și Oltenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 19 grade Celsius, iar vântul va avea intensificări în sud-estul țării și la munte. Potrivit ANM, în București sunt așteptate ploi slabe și cel mult 14 grade, în timp ce pe crestele Carpaților Meridionali vor apărea precipitații mixte.

Valorile termice se vor menține, în general, în limitele obișnuite pentru această perioadă a anului, potrivit prognozei meteo.

Ploile vor fi mai frecvente în Dobrogea, dar vor apărea și în Moldova, Muntenia și Oltenia. În restul teritoriului, precipitațiile se vor semnala izolat. La altitudini mari, în Carpații Meridionali, sunt așteptate atât ploi, cât și precipitații sub formă de lapoviță sau ninsoare.

Cerul va fi predominant noros în majoritatea regiunilor, iar vremea se va menține apropiată de normalul termic al sfârșitului de octombrie. În Dobrogea sunt prognozate ploi slabe temporare, în timp ce în Moldova, Muntenia și Oltenia precipitațiile vor apărea pe arii mai restrânse.

În celelalte regiuni ale țării, probabilitatea de ploaie va fi redusă, fiind posibile doar episoade izolate. Cantitățile de apă acumulate vor fi, în general, cuprinse între 2 și 6 litri pe metrul pătrat. Vântul va sufla slab până la moderat în cea mai mare parte a țării, însă pe parcursul zilei sunt posibile intensificări în regiunile sud-estice. Rafalele vor atinge local viteze de aproximativ 40–45 km/h, valori prognozate și pentru zona montană înaltă.

Temperaturile maxime se vor situa între 11 și 19 grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în zona de deal a Olteniei. Pe timpul nopții, minimele vor coborî până la 5 grade, în timp ce în regiunile mai calde se vor înregistra aproximativ 11 grade.

Dimineața și noaptea, ceața își va face apariția pe alocuri, cu o probabilitate mai ridicată în centrul și sud-vestul României.

Locuitorii Capitalei vor avea parte de o zi în general închisă, cu cer noros și perioade scurte de ploaie slabă. Cantitățile de precipitații estimate pentru București vor fi reduse, de aproximativ 1–3 litri pe metrul pătrat.

Vântul va avea intensitate slabă până la moderată și nu sunt prognozate intensificări importante.

Temperatura maximă va ajunge la 13–14 grade Celsius, iar pe parcursul nopții valorile termice vor coborî până la 8–9 grade. Spre sfârșitul intervalului, în Capitală vor exista condiții pentru formarea ceții. Presiunea atmosferică va avea variații ușoare.

În zonele montane, prognoza meteo indică o vreme predominant înnorată, cu temperaturi apropiate de mediile specifice acestei perioade. Ploile vor apărea temporar și local, în special în anumite sectoare ale masivelor montane.

Pe crestele înalte ale Carpaților Meridionali, precipitațiile vor fi mixte, putând apărea și lapoviță sau ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat în majoritatea zonelor montane, cu unele intensificări în timpul zilei la altitudini mari. Vitezele vor ajunge local la 40–45 km/h. În restul zonelor de munte, vremea se va menține în general închisă, fără variații termice importante față de valorile normale pentru sfârșitul lunii octombrie.