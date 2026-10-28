Prognoza meteo, 28 octombrie. Unde sunt așteptate ploi și lapoviță

Prognoza meteo pentru miercuri, 28 octombrie, indică temperaturi cuprinse între 10 și 18 grade Celsius la nivelul țării, potrivit datelor meteorologice. Potrivit ANM, în sud și est, vremea va rămâne rece, cu precipitații și intensificări ale vântului, în timp ce în celelalte regiuni valorile termice vor crește ușor. În București, maxima nu va depăși 14 grade.

În Oltenia, Muntenia, Moldova și Dobrogea sunt prognozate ploi slabe, care vor acumula, în general, între 2 și 6 litri de apă pe metru pătrat. Precipitațiile vor apărea și în anumite zone din Transilvania, în timp ce în restul țării probabilitatea de ploaie va fi mai redusă.

În regiunile sudice și estice, cerul va rămâne predominant acoperit, iar temperaturile vor continua să fie scăzute pentru această perioadă. În vestul, centrul și nord-vestul țării, vremea se va încălzi ușor față de ziua precedentă. Înnorările vor fi temporare, iar precipitațiile se vor semnala pe suprafețe mai restrânse.

Vântul va avea intensitate slabă până la moderată în cea mai mare parte a teritoriului. Rafale mai puternice sunt așteptate în estul Munteniei, sudul Moldovei și pe litoral, unde vitezele vor ajunge, în general, la 40–50 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 10 și 18 grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî până la valori cuprinse între 4 și 13 grade. Cele mai ridicate temperaturi din timpul nopții vor fi înregistrate pe litoral.

Meteorologii prognozează și apariția ceții, în special dimineața și noaptea. Fenomenul se va manifesta pe arii restrânse în regiunile intracarpatice și izolat în restul țării.

În Capitală, miercuri, 28 octombrie, cerul va fi acoperit în cea mai mare parte a intervalului, iar ploile slabe vor apărea temporar. Cantitățile de apă estimate sunt cuprinse între 2 și 4 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat, fără intensificări importante menționate în prognoză.

Temperatura maximă va ajunge la 13–14 grade Celsius, în timp ce minima va fi cuprinsă între 8 și 10 grade.

Spre sfârșitul intervalului de prognoză vor exista condiții pentru formarea ceții.

În zonele montane, cerul va prezenta înnorări, mai persistente în masivele din Carpații Meridionali și Orientali. În aceste regiuni sunt așteptate ploi locale, iar la altitudini mari precipitațiile vor putea lua temporar forma lapoviței și ninsorii.

Cantitățile de apă vor fi, în general, de 2–6 litri pe metru pătrat. În celelalte masive montane, precipitațiile vor fi izolate.

Vântul va sufla slab până la moderat, însă în zonele înalte sunt prognozate intensificări cu viteze de aproximativ 40–50 km/h.

Temperaturile vor crește ușor față de intervalul precedent în cea mai mare parte a regiunilor montane.