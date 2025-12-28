Prognoza meteo, 28 decembrie. Viscol la munte și ninsori în mai multe zone din țară

Prognoza emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru 28 decembrie arată că vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării. La munte sunt anunțate rafale de 80-110 km/h, iar în zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură vântul va sufla tare, cu rafale chiar de peste 110-130 km/h. Va ninge viscolit, vizibilitatea va fi foarte redusă, iar zăpada va fi troienită.

În Moldova și în Transilvania, viteza vântului va atinge 60…70 km/h și local 80-90 km/h, în timp ce în celelalte regiuni vor fi intensificări locale și temporare, cu viteze în general de 50-60 km/h.

Cerul va avea înnorări și va ninge, viscolit la munte, unde stratul de zăpadă va atinge 10-15 cm, în special în nordul Carpaților Orientali și în Carpații Meridionali. Ninsori sunt așteptate și în Maramureș, Moldova și Transilvania, unde stratul de zăpadă va fi în general de 3-6 cm. Vor predomina ninsorile și local în Dobrogea, iar izolat și în restul țării. Pe suprafețe mici se vor semnala polei și ghețuș. Temperaturile maxime se vor situa între -2 grade în estul Transilvaniei și 7 grade în Muntenia, iar cele minime vor fi cuprinse între -8 și 0 grade.

Cerul va fi variabil. Vântul va sufla moderat, cu viteze de 30…40 km/h, dar va avea intensificări după-amiaza și seara, când se vor atinge rafale de 50-60 km/h. Temperatura maximă va fi de 6-7 grade, iar minima va oscila între -4 și -1 grad.

Pe parcursul zilei de 29 decembrie, vremea va fi vântoasă în cea mai mare parte a țării, apoi rafalele vor mai slăbi în intensitate și se vor manifesta pe arii mai restrânse față de intervalul anterior. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și, pe spații mici, ninsori slabe în Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte.

Vântul va avea intensificări în zonele montane, cu viteze mai mari pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură, unde se vor depăși 100-120 km/h, spulberând trecător zăpada depusă. Intensificări ale vântului se vor înregistra și în centru, est, sud-est și sud-vest, precum și izolat în restul țării, cu viteze în general de 40…50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între -3 și 6 grade, iar cele minime, în general, între -10 și -3 grade. Pe alocuri, în special în prima parte a zilei, va fi ceață în vest.

În București, cerul va fi variabil, iar vântul va mai avea unele intensificări în prima parte a intervalului, cu viteze de 30-40 km/h. Temperatura maximă va fi de 4-6 grade, iar cea minimă va fi între -4 și -2 grade.