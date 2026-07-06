Procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță, de la Parchetul Curții de Apel Constanța, rămân în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Decizia a fost luată de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), însă hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată. Cei doi procurori sunt cercetați pentru fapte de corupție, respectiv trafic de influență și instigare la abuz în serviciu.

Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au admis cererea privind prelungirea măsurii arestului preventiv în cazul celor doi procurori.

„În baza art. 234 şi urm. din Codul de procedură penală, cu aplicarea art. 202 alin. (1) - (3) şi art. 223 alin. (2) din Codul de procedură penală, dispune prelungirea măsurii arestării preventive a inculpaţilor: - Ştefan Gigi Valentin (…) sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trafic de influenţă, (…); - Niţă Teodor (…) sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de instigare la abuz în serviciu, (…) pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 14 iulie 2026 până la data de 12 august 2026, inclusiv”, se arată în minuta ÎCCJ.

Totodată, instanța a respins cererile formulate de Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță privind înlocuirea arestului preventiv cu arest la domiciliu sau control judiciar. Hotărârea poate fi atacată în termen de 48 de ore de la comunicare.

Procurorii au început urmărirea penală față de cei doi magistrați ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța pentru trafic de influență și instigare la abuz în serviciu.

În cazul lui Gigi Valentin Ștefan, anchetatorii susțin că acesta ar fi primit bani pentru a interveni în soluționarea unor dosare.

Potrivit anchetei, pe 8 aprilie 2026, acesta ar fi primit aproximativ 60.000 de euro de la o persoană, susținând că ar avea influență asupra unui procuror de la o unitate subordonată și că ar putea obține o soluție favorabilă într-un dosar penal.

Anchetatorii afirmă că acesta ar fi susținut, de asemenea, că poate influența judecători pentru soluționarea favorabilă a unor cauze civile.

Potrivit Parchetului ÎCCJ, ancheta vizează și alte presupuse fapte care s-ar fi desfășurat pe parcursul mai multor luni.

„Totodată, în perioada decembrie 2025 - mai 2026, inculpatul, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi prevalându-se de influenţa şi autoritatea conferite de funcţia deţinută, a acceptat promisiunea şi a primit, în mod repetat, în mod direct, pentru sine, suma de aproximativ 110.000 euro, bunuri ori alte foloase necuvenite de la diverse persoane interesate în soluţionarea favorabilă a unor cauze penale, administrative ori profesionale”, potrivit ÎCCJ.

„În schimbul acestor foloase, acesta şi-a exercitat sau a promis că îşi va exercita influenţa asupra unor funcţionari publici, procurori, poliţişti, personal din cadrul instituţiilor publice ori alte persoane cu atribuţii decizionale, pentru a determina urgentarea unor proceduri, obţinerea unor soluţii favorabile, intervenţii în dosare penale, intervenţii pentru urgentarea demersurilor privind redobândirea permisului de conducere, facilitarea unor transferuri profesionale, emiterea unor avize şi documente sau intervenţii pentru sprijinirea unor afaceri şi proiecte economice, inclusiv prin facilitarea unor contacte şi demersuri pe lângă funcţionari publici şi persoane cu funcţii de conducere din cadrul unor instituţii publice”, arăta Parchetul ÎCCJ.

În cazul lui Teodor Niță, anchetatorii susțin că acesta ar fi încercat să influențeze un ofițer din cadrul ISUJ Constanța pentru a evita aplicarea unor măsuri împotriva unei societăți comerciale.

Potrivit procurorilor, episodul ar fi avut loc pe 15 ianuarie 2026.

„În concret, inculpatul, prevalându-se de autoritatea şi influenţa conferite de funcţia de procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, i-a solicitat ofiţerului să comunice măsurile necesare pentru evitarea dispunerii sancţiunii încetării activităţii comerciale faţă de societatea controlată şi să adopte o conduită administrativă favorabilă unui om de afaceri”, mai notau procurorii.